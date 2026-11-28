Ilona Staller, cunoscută sub numele de Cicciolina, intră în cursa pentru Primăria Romei. În vârstă de 75 de ani, fosta actriță de filme pentru adulți și fostă deputată italiană promite să modernizeze infrastructura capitalei și să facă orașul „mai sexy”.

Una dintre cele mai cunoscute foste actrițe de filme pentru adulți din Italia, revine în politică și își propune să devină primarul Romei, la alegerile locale programate în primăvara anului 2027.

Cunoscută publicului sub numele de La Cicciolina, ea susține că poate aduce „o energie nouă” capitalei italiene, relatează The Telegraph.

Fosta actriță de origine maghiară nu se află la prima experiență politică. Între 1987 și 1992, Ilona Staller a fost membră a Parlamentului italian, reprezentând Partidul Radical.

De această dată, programul său electoral se concentrează asupra problemelor cotidiene ale locuitorilor Romei, de la infrastructura rutieră și siguranța publică până la protejarea spațiilor verzi și a animalelor sălbatice.

Cicciolina vrea să salveze mistreții din Roma și să aducă mai mulți polițiști pe străzi

Printre prioritățile anunțate de Ilona Staller se numără protejarea populației de mistreți din capitala Italiei, în contextul măsurilor adoptate de autorități pentru controlarea numărului acestor animale.

Mistreții sunt observați frecvent pe străzile Romei, printre autoturisme sau în apropierea containerelor cu deșeuri menajere.

„În loc să-i sacrificăm, trebuie să avem grijă de ei, lăsând natura să-și urmeze cursul”, a declarat Ilona Staller într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.

Fosta deputată a povestit că a întâlnit recent o femelă de mistreț însoțită de șase purcei, care traversau Via Cassia, una dintre principalele artere rutiere ale capitalei.

„De ce au dat autoritățile undă verde pentru a-i împușca? Ar trebui să-i lăsăm în pace”, a afirmat starleta din filmele pentru adulți.

Reabilitarea drumurilor și modernizarea infrastructurii urbane se află, de asemenea, pe lista promisiunilor electorale.

Ilona Staller locuiește în Isola Farnese, o zonă semirurală a Romei despre care susține că a fost neglijată de administrația locală.

„A fost neglijată de mult timp. Cu ceva timp în urmă, o mașină a ieșit de pe șosea și a ajuns într-un șanț. Iar vara aceasta a avut loc un incendiu de pădure, în urma căruia au murit multe animale”, a explicat fosta actriță.

Staller l-a criticat și pe actualul primar al Romei, Roberto Gualtieri, pe care îl acuză că a permis tăierea unui număr prea mare de copaci maturi. Edilul a justificat intervențiile prin faptul că unii arbori se apropiau de sfârșitul ciclului natural de viață. Administrația sa a lansat recent și o campanie pentru plantarea a mii de puieți.

În timpul mandatului lui Gualtieri, Roma a beneficiat de investiții în restaurarea monumentelor, modernizarea infrastructurii și reamenajarea piețelor publice, susținute inclusiv prin fondurile europene de redresare post-pandemie.

Siguranța publică reprezintă o altă preocupare a fostei deputate, care dorește suplimentarea numărului de polițiști pe străzi. Ilona Staller a povestit că i-a fost furată recent o valiză în principala gară a Romei, iar într-un alt incident a rămas fără geanta de mână, sustrasă din autoturismul său.

De la filme pentru adulți la Parlamentul Italiei. Cariera politică a Cicciolinei

Ilona Staller a devenit cunoscută în Italia prin aparițiile sale televizate și prin cariera în industria filmelor pentru adulți, înainte de a intra în politică.

În 1987, aceasta a obținut un mandat de deputat în Parlamentul italian, pe listele Partidului Radical, pe care l-a reprezentat timp de cinci ani. În perioada respectivă, s-a remarcat prin inițiative legislative neconvenționale, printre care și propunerea de amenajare a unor „parcuri ale iubirii”.

A atras atenția presei internaționale și prin declarațiile sale controversate. În contextul Războiului din Golf, Staller s-a oferit să întrețină relații intime cu liderul irakian Saddam Hussein în schimbul evitării conflictului militar.

Ulterior, a făcut o propunere asemănătoare liderului Al-Qaida, Osama bin Laden, condiționată de renunțarea acestuia la terorism.

În anii ’90, Ilona Staller a fost căsătorită cu sculptorul american Jeff Koons, cu care are un fiu, Ludwig. Cei doi au divorțat în 1994, fiind implicați ulterior într-o dispută juridică de lungă durată privind copilul.

Fosta actriță a avut și o carieră muzicală, lansând piesa „Muscolo Rosso”, care a fost interzisă la radiourile italiene, dar a cunoscut succes în Franța.

În perioada în care fostul premier Silvio Berlusconi era implicat în scandalurile sexuale cunoscute sub denumirea de „bunga bunga”, Cicciolina declara că, prin comparație cu acesta, ea era „o mică sfântă”.

În 2011, Ilona Staller a revenit în atenția opiniei publice după ce presa a relatat că urma să beneficieze de o pensie parlamentară anuală echivalentă cu aproximativ 34.000 de lire sterline, în urma unui singur mandat de deputat. Cicciolina și-a apărat dreptul la pensie, invocând cei cinci ani petrecuți în legislativul italian.