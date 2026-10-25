Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, celebra monedă de 100 de lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazul

Mulți dintre români au prin sertare monede vechi, iar unele pot fi extrem de valoroase. Este și exemplul unui bănuț din anii ’90, care se vinde pentru o sumă frumoasă.

Cât costă moneda de 100 de lei din anii ’90

Cineva vinde o monedă cu chipul lui Mihai Viteazul din anul 1995, în stare bună, cu suma astronomică de 15.000 de lei.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nu știm dacă va găsi cumpărător, dar un lucru este sigur în România: piața de anticariat din țara noastră nu este aceeași cu cea din SUA sau alte state.

De multe ori, vânzătorii români cer sume absurde pe obiecte despre care credeau că au o valoare foarte însemnată.

Adevărul este însă altul: Foarte rar o asemenea monedă (dacă luăm acest exemplu) ar valora atât de mult.

În realitate, o asemenea monedă de 100 de lei din 1995 cu chipul domnitorului Mihai Viteazul are o valoare reală pe piață de doar 2-8 lei în stare normală de circulație și de 30-40 de lei doar dacă se află în stare perfectă (UNC – necirculată, cu lustru de batere) – greu de crezut că ar mai exista un asemenea exemplar.

Deși pe platformele de vânzări există anunțuri cu prețuri exagerate de sute sau mii de lei, acelea sunt doar dorințele vânzătorilor și nu tranzacții reale.

Această monedă nu este una rară, având un tiraj masiv de 30.000.000 exemplare bătute doar în 1995, după cum explică Romanian Coins.

Excepția de la regulă

Singura monedă din 1995 cu Mihai Viteazul care valorează mai mult, în jur de 450 de lei, este varianta numismatică din argint, emisă de Banca Națională a României (BNR) dedicată organizației FAO, deoarece a avut un tiraj foarte restrâns și nu a circulat în buzunarele populației.

Sursa foto: Olx