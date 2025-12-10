Sistemul de Intrare/Ieşire funcţionează de azi cu preluarea datelor biometrice în punctele de frontieră din România pentru cetăţenii non-UE

Începând de azi, 10 noiembrie, sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează cu preluarea datelor biometrice – imagine facială şi patru amprente digitale – în toate punctele de trecere a frontierei din România în care a fost deja implementat. EES se aplică numai cetăţenilor acelor state ce nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Datele biometrice se vor preleva doar la prima intrare, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va face automat, reducând astfel timpul de aşteptare la frontieră.

Conform unui comunicat de presă al Poliţiei Române de Frontieră, la acest moment, sistemul este operational în următoarele puncte de trecere a frontierei: Sighet (judeţul Maramureş), Vicovu de Sus (judeţul Suceava), Stânca şi Racovăţ (judeţul Botoşani), Midia (judeţul Constanţa), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Jimbolia, Lunga, Moraviţa (judeţul Timiş), Halmeu (judeţul Satu Mare), aeroporturile Suceava şi Sibiu.

Pentru fiecare dintre cetăţenii NON-UE, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice şi calculează automat durata şederii legale.

La prima intrare, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducându-se timpul de aşteptare la frontieră.

Datele vor fi păstrate vreme de 3 ani sau de 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere, cu respectarea strictă a legislaţiei europene în ce privește protecţia datelor.

