Scene oribile într-o casă din județul Olt, la mai puțin de o lună de la crima din Teleorman. Un bărbat și-a ucis concubina și a adormit lângă cadavrul ei până dimineața, când a sunat la 112. Acuzatul susține că a găsit-o moartă pe partenera sa. Bilanț îngrozitor: 52 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

O femeie din comuna Voineasa (județul Olt) (foto) a fost găsită moartă la domiciliu de către concubinul acesteia. A fost ucisă de bărbat, după ce acesta aflase că îl înșelase.

Însă, după ce a omorât-o în bătaie s-a culcat lângă cadavru. Dimineață a sunat la 112 și a susținut că a găsit-o moartă.

Conflict violent între concubini pe fondul consumului de alcool

„Din primele verificări, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 49 de ani, care prezenta urme de violență. Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Având în vedere suspiciunile privind cauza morții, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a fost informat și a preluat cercetările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

În urma investigațiilor efectuate de o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea unui procuror criminalist, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie a.c., victima ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, cu care locuia.

Pe baza probelor administrate, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 45 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor și violență în familie”, informează oamenii legii.

Bărbatul va fi arestat preventiv pentru 30 de zile

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

