Tânăr declarat mort de rudele sale, a apărut la propria înmormântare. Reacția oamenilor și explicația halucinantă a autorităților

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Argentina, care era considerat mort de către autorități și de rudele sale, a apărut, în mod inopinat, la propria înmormântare.

Această poveste absurdă s-a petrecut din cauza grabei autorităților de a identifica victima unui accident rutier, dar și a nepăsării rudelor, care, astfel, au dus la atribuirea de identitate incorectă.

„Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns. Adevărul este că am fost cu toții uluiți”, a spus un vecin.

Astfel, argentinianul și-a șocat rudele și prietenii care se adunaseră să-i aducă un ultim omagiu, participând la înmormântarea sa și informând pe toată lumea că este, de fapt, în viață și că trupul unui străin se afla în sicriu, scrie Fanpage.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Villa Carmela din Argentina, săptămâna trecută, când, la primele ore ale zilei de joi, un tânăr a fost lovit mortal de un camion încărcat cu marfă, în apropierea unui pod. Poliția a stabilit atunci că accidental a fost un gest intenționat, însă la cererea procurorului, a deschis un dosar pentru a încerca să identifice victima, care nu avea documente sau alte dovezi de identificare asupra sa.

Apoi, vestea despre un cadavru nerevendicat aflat la morgă s-a răspândit rapid în zonă, iar a doua zi, o femeie însoțită de sora ei a mers la autorități pentru a raporta că ar putea fi fiul ei, care dispăruse de câteva zile. Potrivit presei locale, fața era de nerecunoscut, iar femeia l-a identificat după îmbrăcăminte și unele caracteristici fizice.

După ce s-au întocmit formalitățile necesare, trupul a fost predat familiei, pentru a fi îngropat. Așadar, familia a pregătit înmormânatrea, iar chiar în timp ce se aflau lângă sicriu, a avut parte de o surpriză ireală. Tânărul, despre care se credea că este mort, a apărut în fața lor și i-a informat pe toți că este viu și nevătămat.

Familia a informat poliția, care a ordonat returnarea corpului necunoscutului la morgă. Răspândirea veștii a determinat, până la urmă, o altă familie din oraș să se prezinte, crezâd că ar fi vorba despre un bărbat de 28 de ani, dat dispărut sâmbătă. A doua oară însă, corpul a fost identificat și, în cele din urmă, returnat familiei de drept, pentru o nouă înmormântare.

Autorul recomandă:

Când va fi condusă pe ultimul drum Ioana Popescu și cine se ocupă, de fapt, de înmormântare

Controverse după moartea jurnalistei Ioanei Popescu. Cine va moșteni vila de 1.000.000 de euro