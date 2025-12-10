Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”

Protest al sindicatelor din Educație în fața Guvernului României. Decizia vine în contextul escaladării conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) au publicat luni afișele oficiale ale mobilizării, însoțite de mesaje critice la adresa Guvernului și a ministrului.

Peste 1000 de profesori au cerut miercuri premierului Ilie Bolojan demiterea lui Daniel David. „Avem obligația de a salva educația”, a declarat George Purcaru, vice FSLI. într-un interviu pentru Gândul.

Reamintim că Daniel David, ministrul Educației, a declarat într-un podcast că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice.” Afirmațiile oficialului de la Educație nu au rămas fără ecou, stârnind critici dure din partea cadrelor didactice care consideră declarațiile ministrului ca fiind „ofensatoare, calomnioase și injuste.” (Materialul integral AICI)

Sindicatele cer Guvernulului Bolojan s ă renunțe la măsurile care afectează personalul didactic și funcționarea școlilor

Printre revendicări se numără stoparea creșterii normei didactice la 20 de ore pe săptămână, oprirea comasărilor de școli, revenirea asupra tăierilor de posturi, asigurarea fondurilor pentru bursele elevilor și corectarea subfinanțării cronice a sistemului.

FSLI își cheamă membrii „împreună pentru educație” cu mesajul „demnitatea profesorilor nu se negociază și școala românească nu se reformează prin dezbinare”, iar FSE transmite că „pe 10 decembrie putem arăta Guvernului că demnitatea profesorilor nu se negociază.”

„Un ministru care vede în sindicate o piedic ă ce trebuie eliminată este incompatibil cu funcția publică”

„Profesorii sunt cei care au ținut școala românească în viață, adesea în condiții umilitoare, în timp ce miniștrii experimentau „reforme” eșuate. Avertizăm partidele din coaliția de guvernare, pe prim-ministrul Ilie Bolojan și pe Președintele României Nicușor Dan că nu au voie să tacă, după o astfel de declarație. Tăcerea în fața acestui derapaj înseamnă complicitate.

Dacă viziunea României Educate include reducerea la tăcere a partenerilor sociali, atunci România a părăsit valorile europene. Un ministru care vede în sindicate o piedică ce trebuie eliminată este incompatibil cu funcția publică. Deciziile în educație se iau prin dialog, nu se impun prin dictat. În consecință, solicităm public demiterea domnului Daniel David din funcția de ministru al educației. Nu putem accepta un „partener” de dialog care planifică reformarea mișcării sindicale pentru a o transforma într-o structură obedientă”, au precizat liderii sindicali în informarea transmisă.

Sursă foto și VIDEO Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: