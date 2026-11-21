„Împreună de Crăciun la Sinaia” este un concert regal, dedicat bucuriei și spiritului Crăciunului. Iată pe ce dată este evenimentul. Concertul face parte din proiectul „45 de minute pentru sufletul tău” și este organizat de Biserica Romano-Catolică din Sinaia, în parteneriat “Fundația Victoria Copiilor Educație”. Evenimentul va avea loc la Sinaia, sâmbătă, 5 decembrie 2026.

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Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul se va desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, și își propune să aducă în sufletele celor prezenți credință, frumusețea și bucuria apropierii marii sărbători a Nașterii Domnului.

De asemenea, invitatul special al serii va fi Corul Regal, ansamblu aflat sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României și decorat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Corul va evolua sub bagheta dirijorilor Daniela Cotoroană și Răzvan Apetrei, se mai anunță în comunicat.

Concertul va fi deschis de solista Sofia Maria Văsii, care va oferi publicului un moment muzical deosebit, pregătind atmosfera unei seri dedicate frumuseții muzicii și spiritului Crăciunului.

„Ne bucurăm să îi avem alături de noi, în calitate de parteneri, pe Arhiepiscopia Romano-Catolică de București și Primăria Orașului Sinaia, instituții care susțin această inițiativă menită să aducă un strop de lumină, speranță și bucurie în sufletele oamenilor, în perioada premergătoare Crăciunului.

Prin acest concert ne dorim să oferim comunității și tuturor celor care iubesc muzica un prilej de întâlnire și comuniune, reamintindu-ne că adevărata frumusețe a Crăciunului se naște din generozitate, credință, solidaritate și bucuria de a fi împreună.

Adresăm mulțumiri speciale sponsorilor noștri, pentru generozitatea, încrederea și deschiderea de care dau dovadă față de proiectele noastre. Sprijinul lor face posibilă realizarea unor evenimente cu valoare spirituală și culturală pentru comunitate.

Vă invităm să fiți alături de noi la această seară specială, în care muzica, credința și spiritul Crăciunului se vor împleti într-un mesaj comun: să fim împreună, să dăruim și să ne bucurăm unii de ceilalți! „Împreună de Crăciun la Sinaia”, pentru că bucuria Crăciunului este mai frumoasă atunci când este împărtășită”, mai anunță sursa citată.