Vechea gară din Râmnicu Sărat a fost una dintre operele inginerului Anghel Saligny, inaugurată la 18 octombrie 1881. Ea zace abandonată acum la periferia orașului Râmnicu Sărat. A funcționat doar pentru o perioadă de 17 ani, până când autoritățile au reușit devierea căii ferate mai aproape de oraș și construcția altei gări.

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Vechea gară de trenuri din Râmnicu Sărat era, cândva, o clădire frumoasă, situate la marginea orașului, lângă fostul internat al liceului agricol din localitate. Este vorba despre o clădire solidă, o dovadă a simţului de răspundere investit de proiectanţii şi constructorii de la acea vreme.

Proiectul clădirii a fost realizat de marele Anghel Saligny, inginer constructor, ministru şi pedagog român, considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, și unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti.

Potrivit unui articol publicat în Revista Noastrã, Paul Iliescu, un strănepot al lui Anghel Saligny, a scris că proiectele gărilor din Râmnicu Sărat, Mizil şi Azuga aparţin marelui inginer.

Indiciul ce aminteşte că edificiul a funcţionat odinioară ca gară îl reprezintă streaşina susţinută de elemente decorative din fier forjat. Aici se afla peronul ce ducea către linia de cale ferată, înainte ca traseul să fie deviat mai aproape de oraş, pentru a putea fi construită noua gară.

Însă problemă pe care a avut-o a această clădire a fost distanța considerabilă față de oraş. “Gazeta Săteanului”, din ianuarie 1891, scria că deputaţii I. C. Grădişteanu, Iosef Oroveanu şi C.C. Datculescu au făcut multe demersuri pentru a se construi o gară mai aproape de oraş. Acesta ar fi și motivul pentru care vechea gară a funcționat doar o perioadă de 17 ani.

Mai exact, distanța pe care o aveau de parcurs până la gară îi nemulțumea pe locuitori și îngreuna transportul persoanelor și al mărfurilor. Prin urmare, a fost construită o a doua gară în Râmnicu Sărat, una mai…centrală. Dar clădirea vechii gări a lui Anghel Saligny a rezistat mai bine de un secol și păstrază amintirea unei perioade în care România își construia primele mari rețele moderne de infrastructură.

sursă foto principală: bucurestiivechisinoi.ro

sursă foto interior: radiorenasterea.ro