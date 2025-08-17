Descoperirea misterioasă din Indonezia care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. Este un instrument vechi de 1,5 milioane de ani

Oamenii de știință au descoperit pe insula indoneziană Sulawesi un instrument din piatră vechi de 1–1,5 milioane de ani. Într-un studiu, oamenii de știință au analizat unelte din piatră care par a fi conectate cu rudele umane din Wallacea, un grup de insule situat între platformele continentale asiatică și australiană.

Co-autorul studiului, Adam Brumm, profesor de arheologie la Universitatea Griffith din Australia, a vorbit pentru Live Science despre această descoperire remarcabilă, acesta afirmând că instrumentele erau „versatile” și ar fi fost folosite pentru tăierea și zgârierea materialelor.

„Hominizii ar fi putut folosi aceste unelte pentru activități legate de procurarea directă a hranei sau pentru confecționarea altor unelte din lemn sau materiale vegetale perisabile”, a precizat Brumm pentru Live Science.

Arheologii susțin că noua descoperire sugerează că rude necunoscute ale omului ar fi ocupat zona respectivă cu mult înainte ca specia noastră să evolueze, punând astfel în discuție istoria evoluției umane, scrie Dailystar.co.uk.

Mai multe artefacte din piatră au fost găsite în același loc

Săpături anterioare, realizate între anii 2019 și 2022, au descoperit șapte artefacte din piatră în localitatea Calio, de pe Sulawesi, dar uneltele de acum au fost confecționate din ciert, o rocă sedimentară dură și cu granulație fină.

Dra, după analize amănunțite – efectuate în laborator – oamenii de știință au stabilit că aceste instrumente datează între 1,04 și 1,48 milioane de ani în urmă, ceea ce se potrivește cu perioada în care a trăit Homo erectus. Acesta a fost înregistrat pe insula Java, Indonezia, în urmă cu aproximativ 1,6 milioane de ani, după ce a evoluat inițial în Africa.

Totuși, insula Sulawesi nu are un registru fosilier la fel de bogat ca Java, cele mai vechi rămășițe cunoscute aici datând de aproape 150.000 de ani.

Noua descoperire dovedește că rudele omului au ocupat acestă insulă indoneaziană mult mai devreme decât se credea anterior. E posibil chiar ca ele să fi fost prezente aici înainte de a ajunge pe insula Luzon, la nord, și pe insula Flores, la sud.

Aceste populații au fost considerate posibili strămoși ai speciei Homo luzonensis sau Homo floresiensis, reprezentând indivizi de dimensiuni reduse, asemănători „hobbiților”.

Până în prezent, niciunul dintre oasele de animale găsite de echipă nu prezintă urme de tăiere sau semne de sacrificare.

Crcetătorii continuă să studieze și să testeze aceste unelte pentru a obține mai multe informații despre evoluția umană, nefiind confirmat dacă aceeași specie a realizat toate instrumentele.

