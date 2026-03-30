Descoperirea oamenilor de știință: mănușile de plastic eliberează microplastice. Rezultate fals pozitive în sute de studii

Descoperire importantă făcută de oamenii de știință, scrie Mediafax, care citează Science Daily. Cercetătorii de la Universitatea Michigan au fost șocați să descopere că mănușile fabricate din nitril și latex eliberează particule care mimează microplasticele.

Astfel, sute de studii au dat rezultate fals pozitive, ceea ce schimbă total datele problemei.

Cum au făcut descoperirea oamenii de știință

Potrivit sursei citate, totul a început în cadrul unui proiect care examina microplasticele prezente în aerul din Michigan. Cercetătoarea Madeline Clough pregătea suprafețe de eșantionare purtând mănuși de nitril, conform practicii standard din orice laborator.

La analizarea rezultatelor obținute, ea a descoperit că numărul de microplastice detectate era de mii de ori mai mare decât se aștepta. Căutând sursa „infectării”, în final a ajuns la mănuși.

Astfel, echipa ei a testat șapte tipuri diferite de mănuși și a aflat că simpla atingere a filtrelor sau lamelelor cu o mână înmănușată transferă particule pe suprafețele de testare. Practic, mănușile au introdus aproximativ 2.000 de semnale fals pozitive pe milimetru pătrat, în medie.

Ce fel de particule eliberează mănușile de plastic? În principal stearați, substanțe pe bază de sare, asemănătoare săpunului, adăugate în procesul de fabricație pentru ca mănușile să se desprindă ușor din matrițe.

Din punct de vedere chimic, stearații seamănă cu anumite materiale plastice și sunt aproape imposibil de distins de polietilenă în analizele standard. Din acest motiv aparatele îi înregistrează drept microplastice reale.

„Este posibil să supraestimăm microplasticele”

Cercetătorii țin să clarifice că descoperirea nu anulează îngrijorările privind poluarea cu microplastice.

„Este posibil să supraestimăm microplasticele, dar nu ar trebui să existe deloc. Încă există o cantitate mare de microplastice, și asta este problema”, a declarat profesoara Anne McNeil, autorul principal al studiului.

Mănușile pentru camere sterile au dat rezultate semnificativ mai bune, eliberând mult mai puține particule. Cercetătorii recomandă înlocuirea mănușilor obișnuite cu acestea în studiile privind microplasticele.

În plus, echipa a dezvoltat metode pentru a separa microplasticele reale de contaminarea produsă de mănuși. Tehnicile ar putea permite reanalizarea seturilor de date anterioare.

