Descoperirea oamenilor de știință: mănușile de plastic eliberează microplastice. Rezultate fals pozitive în sute de studii

Descoperirea oamenilor de știință: mănușile de plastic eliberează microplastice / Sursa FOTO: pixabay.com

Descoperire importantă făcută de oamenii de știință, scrie Mediafax, care citează Science Daily. Cercetătorii de la Universitatea Michigan au fost șocați să descopere că mănușile fabricate din nitril și latex eliberează particule care mimează microplasticele.

Astfel, sute de studii au dat rezultate fals pozitive, ceea ce schimbă total datele problemei.

Cum au făcut descoperirea oamenii de știință

Potrivit sursei citate, totul a început în cadrul unui proiect care examina microplasticele prezente în aerul din Michigan. Cercetătoarea Madeline Clough pregătea suprafețe de eșantionare purtând mănuși de nitril, conform practicii standard din orice laborator.

La analizarea rezultatelor obținute, ea a descoperit că numărul de microplastice detectate era de mii de ori mai mare decât se aștepta. Căutând sursa „infectării”, în final a ajuns la mănuși.

Astfel, echipa ei a testat șapte tipuri diferite de mănuși și a aflat că simpla atingere a filtrelor sau lamelelor cu o mână înmănușată transferă particule pe suprafețele de testare. Practic, mănușile au introdus aproximativ 2.000 de semnale fals pozitive pe milimetru pătrat, în medie.

Ce fel de particule eliberează mănușile de plastic? În principal stearați, substanțe pe bază de sare, asemănătoare săpunului, adăugate în procesul de fabricație pentru ca mănușile să se desprindă ușor din matrițe.

Din punct de vedere chimic, stearații seamănă cu anumite materiale plastice și sunt aproape imposibil de distins de polietilenă în analizele standard. Din acest motiv aparatele îi înregistrează drept microplastice reale.

„Este posibil să supraestimăm microplasticele”

Cercetătorii țin să clarifice că descoperirea nu anulează îngrijorările privind poluarea cu microplastice.

„Este posibil să supraestimăm microplasticele, dar nu ar trebui să existe deloc. Încă există o cantitate mare de microplastice, și asta este problema”, a declarat profesoara Anne McNeil, autorul principal al studiului.

Mănușile pentru camere sterile au dat rezultate semnificativ mai bune, eliberând mult mai puține particule. Cercetătorii recomandă înlocuirea mănușilor obișnuite cu acestea în studiile privind microplasticele.

În plus, echipa a dezvoltat metode pentru a separa microplasticele reale de contaminarea produsă de mănuși. Tehnicile ar putea permite reanalizarea seturilor de date anterioare.

Particulele din mochete, un pericol invizibil care provoacă astm, fibroză pulmonară și chiar cancer

De ce nu reușește încă România să recicleze materialele textile. Aproape toate hainele vechi ale românilor ajung la gunoi sau sunt arse

JUSTIȚIE Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
15:57
Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
INEDIT Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
15:33
Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
FLASH NEWS Zi de foc pe scena politică. Ședință de coaliție fără lideri, ministra Buzoianu înfruntă moțiunea. Grindeanu în turneu prin țară, cu primarii
15:10
Zi de foc pe scena politică. Ședință de coaliție fără lideri, ministra Buzoianu înfruntă moțiunea. Grindeanu în turneu prin țară, cu primarii
MEDIU Raport Eurostat: Românii generează cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană
15:03
Raport Eurostat: Românii generează cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană
INEDIT Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș de la magazinul de cadouri al unui aeroport
14:12
Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș de la magazinul de cadouri al unui aeroport
TURISM Are 40.000 de locuitori, dar 6,5 milioane de turiști pe an. Care este cel mai aglomerat oraș din Europa, aflat la mai puțin de 1000 de km de București
14:02
Are 40.000 de locuitori, dar 6,5 milioane de turiști pe an. Care este cel mai aglomerat oraș din Europa, aflat la mai puțin de 1000 de km de București
Mediafax
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
Digi24
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Cancan.ro
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Se pare că și veverițele sunt pretențioase la mâncare, nu doar oamenii
VIDEO Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
16:20
Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
COMUNICAT Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
16:16
Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
FLASH NEWS Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
16:07
Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
ADVERTORIAL Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
15:50
Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
MILITAR Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Militarii sparg cărămizi cu capul sub privirile lui Kim Jong Un
15:36
Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Militarii sparg cărămizi cu capul sub privirile lui Kim Jong Un

