18 feb. 2026, 23:08, Actualitate
Particulele din mochete, un pericol invizibil care provoacă astm, fibroză pulmonară și chiar cancer
FOTO - Caracter ilustrativ

O mochetă, în general, ar trbui să fie un element de confort, dar poate deveni ușor și un pericol tăcut pentru sănătate. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare.

Și, odată inhalate, aceste particule pătrund în plămâni, unde pot declanșa inflamații severe, leziuni ireversibile și boli respiratorii grave, de la astm până la fibroză pulmonară și cancer, conform unui studiu realizat de Universitatea de Tehnologie din Sydney, citat de Știrile ProTV.

Astfel, concluziile cercetării ridică semne de întrebare cu privire la siguranța materialelor sintetice folosite în casele moderne, de la mochete și textile până la obiecte de uz zilnic.

Microplasticele sunt fragmente mai mici, de 5 milimetri, provenite din degradarea materialelor plastice, care se desprind constant din mochete sintetice, haine din fibre artificiale, mobilier, ambalaje și chiar din praful casnic. Iar odată eliberate în aer, aceste particule pot fi inhalate cu ușurință.

Coordonatorul studiului, cercetătorul Keshav Raj Paudel, explică faptul că microplasticele au o suprafață mare în raport cu volumul și sunt dificil de eliminat de către organism. Mai grav, pot pătrunde adânc în căile respiratorii, unde declanșează procese inflamatorii persistente.

Analizele efectuate pe țesut pulmonar arată că tumorile conțin cantități mai mari de microplastice decât țesutul sănătos, ceea ce sugerează o posibilă legătură între expunerea cronică și dezvoltarea cancerului pulmonar.

Particulele din mochete, riscuri pentru sănătate

Conform studiului, inhalarea microplasticelor poate contribui la apariția sau agravarea unor afecțiuni precum:

  • astm bronșic, prin iritarea permanentă a căilor respiratorii;
  • bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPOC), prin deteriorarea progresivă a plămânilor;
  • fibroză pulmonară, o boală gravă caracterizată prin rigidizarea țesutului pulmonar;
  • cancer pulmonar, prin acumularea particulelor în zonele afectate.

Cercetătorii atrag atenția că expunerea este continuă și inevitabilă în mediile urbane, unde materialele sintetice sunt omniprezente. Deși microplasticele reprezintă doar o parte a problemei, studiile recente arată că impactul lor asupra sănătății este mult mai mare decât se credea inițial.

FOTO – Caracter ilustrativ

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproximativ 7 milioane de persoane mor prematur în fiecare an din cauza poluării aerului.

Specialiștii subliniază că este nevoie de reglementări mai stricte privind materialele sintetice, dar și de măsuri simple la nivel individual: aerisirea locuinței, aspirarea frecventă cu filtre HEPA și reducerea utilizării textilelor sintetice.

