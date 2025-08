Destinația turistică din Europa în care turiștii români ar fi îngrijorați că rămân fără mașină. Care este motivul

Destinația turistică din Europa în care turiștii români ar fi îngrijorați că rămân fără mașină. Există o preconcepție potrivit căreia autoturismele ar fi sustrase, în timpul concediilor, în această destinație apreciată de mulți vizitatori. Altfel, alți turiști susțin că nu au motive de îngrijorare, mai ales când își lasă mașinile în zonele special amenajate.

Unii dintre turiștii români s-au plâns că au rămas fără mașini, după vacanța petrecută în Bulgaria. Destinația turistică din Europa atrage tot mai mulți vizitatori, însă, uneori, vacanța vine și cu anumite preconcepții.

În urma unor astfel de situații, tot mai mulți turiști decid să își ia măsuri de protecție. Din acest motiv, șoferii se orientează către parcările special amenajate sau optează pentru unități de cazare care pun la dispoziție parcări supravegheate.

Această preconcepție circulă de ani buni printre turiștii români care ajung în Bulgaria. De teamă că ar putea să rămână fără vehicul, șoferii aleg să parcheze în spațiile supravegheate sau special amenajate. Preconcepția a pendulat în jurul unora dintre cetățenii bulgari despre care se spune că ar fi „cei mai mari hoți din Europa”.

De-a lungul anilor, în spațiul public au apărut informații referitoare la turiștii „prăduiți”, care au rămas autoturisme. Altfel, prezentul aduce în atenție și alte voci care susțin fapte similare.

Pe internet, pe un grup de Facebook dedicat celor care ajung sau doresc să meargă în Bulgaria, un utilizator a adresat următoarea întrebare: „Este adevărat că se fură mașinile în Bulgaria? Ați pățit așa ceva?”. Răspunsurile sunt diverse.

Ce spun utilizatorii?

Unii dintre utilizatori au precizat că mașinile nu sunt furate în Bulgaria. În schimb, unii dintre șoferi se pot confrunta cu o altă problemă. Și anume, vehiculele parcate neregulamentar ar putea fi ridicate de autoritățile locale.

„Nu se fură nimic. Dispar mașinile parcate aiurea. Le ridică autoritățile și deștepții de proprietari urlă că li s-au furat mașinile. Parcați unde trebuie, plătiți parcarea și veți găsi mașina tot acolo când va întoarceți. Cei care nu vor să dea 20 de leva la hotel la parcare au ei o parcare mai bună și rămân fără mașină”, a precizat un utilizator.

„Mă duc de 18 ani de 2-3 ori pe an și dețin două mașini. Am fost cu ambele și cea ieftina și cea scumpă. Am parcat doar la hotel. Nu se întâmplă nimic. Doar dacă o lași pe strada, se va ridica și posibil să nu o mai găsești”, a scris altcineva.

„Merg de 7 ani la bulgari și nu mi-au furat niciodată mașină sau să o ridice, ideea e să parcati în incinta hotelului care de obicei e cu plată, ca să nu aveți probleme”, spune un alt utilizator.

Pe de altă parte, un utilizator a explicat că a rămas fără capacele de la roți.

„De 10 ani mă duc în fiecare an, doar capacele de la roți mi le-au furat”, spune altcineva.

Alte voci susțin că încă se fură mașini în Bulgaria.

„Da, se întâmplă de multe ori. E mai sigur în România”, „Depinde unde parchezi și dacă circuli noaptea. Mare atenție”, „Dacă vorbiți fără să știți… da, se fură. Caz concret acum câțiva ani s-a furat din parcarea hotelului cu parcarea plătită, bineînțeles. Nimeni nu știa nimic. Când s-au cerut filmări au zis că nu funcționează. S-a rămas cu pagubă, nimeni nu a putut face nimic”, spun alți utilizatori.

Un alt caz este expus de un cetățean român: „A pățit-o fratele meu acum 3 ani. I-au găsit-o după mai mult de 6 luni când încerca cineva să o vândă în Macedonia de Nord”, arată Adevarul.ro.

