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Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului

Maya Radu
Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului Galerie Foto 1
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Slobozia Moara, Lungulețu și Brezoaele, trei localități dâmbovițene ce urmează unul dintre cele mai cunoscute bazine legumicole din România. De aici, cartofii și varza ajung în toată țara, dar și la export, în special varza murată. Cum este sezonul ei, iar recolta a fost una bună, producătorii sperau să-și recupereze investiția.

Numai că, în “patria verzei”, un kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani.

„Suntem în plin sezon al verzei de toamnă, iar prețul oferit producătorilor din bazinul nostru legumicol a ajuns la un nivel de neacceptat: 0,40 – 0,50 – 0,60 lei/kg! Oare atât valorează munca noastră? Am investit sume uriașe în semințe, răsaduri, pregătirea terenului, motorină pentru irigații, erbicide, tratamente, îngrășăminte complexe și azot. Am muncit zi și noapte, am făcut credite, avem leasinguri la utilaje și datorii de plătit”, așa își începe manifestul Eduard, un legumicultor din zonă.

El face apel la producătorii din bazinul legumicol și le cere unitate în negocierea prețului pentru recolta de anul acesta:

“Costul nostru de producție ajunge la aproximativ 0,70–0,80 lei/kg, iar noi suntem obligați să vindem cu mult sub acest cost. Asta înseamnă să muncim un an întreg în pierdere, să ne îndatorăm și, în cele din urmă, să ajungem la FALIMENT! Între timp, vedem prețuri mult mai mari cerute pe alte piețe și în anunțurile de vânzare. Diferența dintre prețul primit de agricultor și cel plătit mai departe de consumator ridică o întrebare simplă: DE CE NOI, CEI CARE PRODUCEM HRANA, SUNTEM CEI CARE PIERDEM?❗FACEM UN APEL LA UNITATE CĂTRE TOȚI PRODUCĂTORII! Începând de luni, haideți să ne organizăm și să nu ne mai vindem munca în pierdere! Propunem ca producătorii din Slobozia Moara, Lungulețu, Brezoaele și din toate comunele învecinate să se mobilizeze și să negocieze un preț corect, pornind de la 1 LEU/kg sau mai mult, în funcție de calitate, cheltuieli și condițiile de livrare. Nu cerem bogății. Cerem un preț care să ne acopere cheltuielile și să ne permită să continuăm să producem!”, se mai arată în apelul transmis pe o rețea de socializare.

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