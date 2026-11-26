Potrivit unui comunicat citat de El Economista, WhatsApp lansează „Mesaje programate”, una dintre cele mai solicitate funcții ale platformei. Iată cum se utilizează și în ce interval.

Aașadar, funcția WahtsApp, „Mesaje programate”, îți permite să programezi mesaje, video-uri și fotografii, cu o anticipare cuprinsă între 10 minute și 14 zile.

WhatsApp este cea mai utilizată platformă de mesagerie instantanee din lume. În fiecare zi sunt trimise milioane de mesaje, fotografii, videoclipuri, clipuri audio, stickere și alte forme de comunicare acceptate de platformă, iar recent a fost adăugată această nouă funcție care să te ajute atunci când trimiți aceste mesaje.

După cum explică și WhatsApp, există mesaje care „este mai bine să fie trimise puțin mai târziu”. Din acest motiv, compania tocmai a lansat ceea ce descrie drept una dintre cele mai solicitate funcții: „Mesaje programate”.

„Poți scrie un mesaj oricând îți vine ideea și îl poți trimite ulterior – la un interval cuprins între 10 minute și 14 zile – atât în ​​conversațiile individuale, cât și în cele de grup”, explică WhatsApp într-un comunicat. Chiar dacă telefonul tău este oprit sau a rămas fără baterie, mesajul programat va apărea totuși la momentul ales de tine.

Cum să programezi mesaje pe WhatsApp

Pentru a programa un mesaj, se apasă lung pe butonul de trimitere și se selectează data și ora la care dorești ca acesta să fie livrat. Pentru destinatar, mesajul va apărea exact ca oricare altul. Poți vizualiza toate mesajele programate care așteaptă să fie trimise și le poți șterge înainte de termen, dacă te răzgândești.

Funcția de programare a mesajelor este disponibilă pentru mesaje text, fotografii și videoclipuri. Aceasta va fi lansată la nivel global în săptămânile următoare, potrivit sursei citate.