Petrișor Peiu îl critică pe președintele Nicușor Dan, după ce șeful statului a semnat, într-o singură zi, decrete privind avansarea în grad a 35 de generali, contraamirali și chestori de poliție.

Senatorul AUR susține că astfel de decizii contribuie la erodarea încrederii românilor în instituțiile statului. Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu a ironizat numărul mare de avansări în grad, punând în discuție raportul dintre acestea și performanțele instituțiilor din sistemul de apărare și ordine publică.

”Președintele Nicușor Dan a făcut ieri 35 ( treizeci și cinci) de noi generali, contraamirali și chestori de poliție! 35! Ai zice că avem o super-armată, o flotă importantă și o poliție eficientă…”, a scris senatorul pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu: ”Forme fără fond, prostituție administrativă”

În opinia lui Petrișor Peiu, asemenea decizii riscă să accentueze neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului. Totodată, senatorul a criticat în termeni duri avansările în grad, pe care le consideră o acțiune de imagine a autorităților.

”Uite încă un motiv pentru popor să își piardă încrederea în stat! Există, oare, vreun român care să creadă într-un stat care face 35 de generali într-o singura zi? Forme fără fond, prostituție administrativă, marketing guvernamentalo-prezidențial…”, a încheiat Peiu.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat pe 25 noiembrie 2026 decretele pentru avansarea în grad sau acordarea gradelor de general, contraamiral și chestor pentru 35 de cadre militare și de poliție din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Majoritatea acestor avansări intră în vigoare la data de 1 decembrie 2026, cu ocazia Zilei Naționale a României.