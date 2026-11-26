Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, joi, 26 noiembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de deputatul George Simion, liderul AUR, pentru instigare publică.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează un videoclip publicat de George Simion pe pagina sa de Facebook, în 9 martie 2025, în jurul orei 22:00, în care acesta ar fi îndemnat publicul la comiterea unor fapte grave împotriva membrilor Biroului Electoral Central (BEC).

Acesta ar fi folosit expresia „ar trebui jupuiți în piața publică”, cu referire la membrii BEC, pe care i-a acuzat că au comis o „lovitură de stat”, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Procurorii invocă protestele violente de la sediul BEC

În comunicatul transmis joi, procurorii arată că videoclipul, intitulat „Reacție la cald”, a fost publicat în contextul protestelor organizate în aceeași zi la sediul BEC, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu.

„În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale)”, se precizează în comunicat.

Procurorii au precizat că videoclipul publicat de George Simion a fost apreciat de 45.446 de urmăritori, a adunat 7.823 de comentarii și a fost distribuit de 6.143 de ori până la 10 martie 2025.