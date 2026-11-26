Cetățenii români vor avea parte, în curând, de minivacanța de 1 Decembrie. Finalul lunii noiembrie aduce o bucurie pentru cei care vor să se relaxeze, și anume câteva zile libere legate de weekend.

Cetățenii români vor avea două zile libere consecutive la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională, pe 1 Decembrie, sunt sărbători legale nelucrătoare.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Bugetarii vor avea 4 zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie, urmând să revină la muncă începând cu ziua de miercuri, 2 decembrie. Angajații din domenii esențiale, precum sănătatea, transporturile și alimentația publică, pot lucra în zilele de sărbătoare legală, cu compensarea prevăzută de Codul Muncii.

Câte zile libere legale mai sunt în 2026

În 2026, românii au 16 zile libere legale, dintre care 5 pică în weekend. Printre acestea se numără și a doua zi de Crăciun.

25 decembrie 2026 – zi liberă legală (vineri)

26 decembrie 2026 – zi liberă legală

Zile libere în 2027

Anul 2027 va avea 17 zile libere legale pentru cetățenii români. Acestea vor fi:

1 ianuarie 2027 – Anul Nou

2 ianuarie 2027 – Anul Nou

6 ianuarie 2027 – Boboteaza

7 ianuarie 2027 – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie 2027 – Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie 2027 – Vinerea Mare

1 mai 2027 – Ziua Muncii

2 și 3 mai 2027 – prima și a doua zi de Paște

1 iunie 2027 – Ziua Copilului

20 și 21 iunie 2027 – prima și a doua zi de Rusalii

15 august 2027 – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie 2027 – Sfântul Andrei

1 decembrie 2027 – Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie 2027 – prima și a doua zi de Crăciun

Parlamentarii cer ziua de 24 decembrie să fie declarată zi liberă legală

Numărul zilelor libere legale ar putea crește de la 17 la 18. O propunere depusă la Senat pe 23 noiembrie prevede ca Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, să devină zi liberă. Inițiatorii susțin că românii au nevoie de mai mult timp pentru pregătirile de sărbători. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ