Cetățenii români vor avea parte, în curând, de minivacanța de 1 Decembrie. Finalul lunii noiembrie aduce o bucurie pentru cei care vor să se relaxeze, și anume câteva zile libere legate de weekend.
Cetățenii români vor avea două zile libere consecutive la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională, pe 1 Decembrie, sunt sărbători legale nelucrătoare.
Bugetarii vor avea 4 zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie, urmând să revină la muncă începând cu ziua de miercuri, 2 decembrie. Angajații din domenii esențiale, precum sănătatea, transporturile și alimentația publică, pot lucra în zilele de sărbătoare legală, cu compensarea prevăzută de Codul Muncii.
În 2026, românii au 16 zile libere legale, dintre care 5 pică în weekend. Printre acestea se numără și a doua zi de Crăciun.
Anul 2027 va avea 17 zile libere legale pentru cetățenii români. Acestea vor fi:
Numărul zilelor libere legale ar putea crește de la 17 la 18. O propunere depusă la Senat pe 23 noiembrie prevede ca Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, să devină zi liberă. Inițiatorii susțin că românii au nevoie de mai mult timp pentru pregătirile de sărbători. Mai multe informații sunt disponibile AICI.
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