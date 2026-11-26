Victor Ponta a reacționat după ce George Simion a fost chemat la Parchet în calitate de suspect, susținând că dosarul în care este vizat liderul AUR are un caracter politic.

Fostul premier face o paralelă cu propriul dosar penal din 2015 și avertizează asupra consecințelor pe care utilizarea justiției ca instrument de luptă politică le-ar putea avea asupra încrederii românilor în instituțiile statului și în democrație.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta susține că, indiferent de simpatiile politice, românii nu ar trebui să accepte instrumentarea unor dosare penale din considerente politice.

”Dosarul în care George Simion este chemat astăzi la parchet este un dosar politic! Punct! Simion este liderul celui mai mare partid de opoziție. N-a făcut vreun accident de mașină, nu l-au prins cu valize de bani în portbagaj și n-a omorât sau violat pe nimeni! A făcut o declarație politică (bună sau stupidă, chiar nu contează), iar după un an este chemat în calitate de suspect! Indiferent dacă îți place sau nu de Simion, orice om cu mintea la el ar trebui să spună că în România NU trebuie să se mai întâmple așa ceva!”, a scris Victor Ponta pe pagina mea de Facebook.

”De ce facem din nou același lucru în 2026?”

Ponta a amintit de propriile probleme cu justiția din 2015, lansând acuzații la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kövesi.

”În 2015, când Kövesi și Iohannis mi-au făcut un dosar 100% politic, cei care mă plăceau m-au apărat. Cei care mă urau s-au bucurat, deși știau că dosarul era fals! Am fost achitat, bineînțeles, dar trauma, minciuna și manipularea politică au subminat încrederea oamenilor în justiție și în democrație! De ce facem din nou același lucru în 2026?

De ce imbecilii care se bucurau în 2015 că „l-au luat pe Ponta” se bucură și în 2026 că „l-au luat pe Simion”, fără să înțeleagă cât de grav este să folosești dosarele penale ca armă politică? Nu ne place de Călin Georgescu, de Simion, de Ponta sau de Bolojan? Nu-i votăm! Dar nu le inventăm dosare penale aberante, dacă mai vrem să trăim într-o țară cât de cât normală!”, a mai scris fostul premier pe rețelele sociale.