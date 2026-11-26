Târg de Sfântul Andrei la Muzeul Țăranului Român. Târgul tradițional va avea loc de vineri până duminică, în curtea muzeului, iar vizitatorii vor fi așteptați cu bunătăți culinare. Printre preparatele din care se vor putea înfrupta se numără pomana porcului, fasolea cu ciolan și păstrăvul la grătar.

Pe pagina oficială, reprezentanții muzeului au transmis modul în care se va desfășura Târgul de Sfântul Andrei. Târgul se desfășoară între 27 și 29 noiembrie, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român, între orele 10:00 și 18:00. Accesul este gratuit. La târg, vizitatorii vor găsi obiecte tradiționale lucrate manual, de la icoane, ceramică și costume populare până la covoare, obiecte din lemn și măști pentru colindători. Muzeul recomandă și iile autentice, potrivite pentru Ziua Națională.

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„Dacă sunteţi în căutarea unui cadou cu totul deosebit pentru sărbătoriţii zilei de Sfântul Andrei, târgul de la muzeu are exact ceea ce vă doriţi. Creatorii populari veniţi la acest eveniment expun icoane pictate pe lemn şi pe sticlă, ceramică modelată la roata olarului, costume tradiţionale specifice fiecărei zone folclorice, covoare ţesute la război, feţe de masă brodate, sumane şi cingători, obiecte de artă sacră şi mic mobilier din lemn, lucrate manual, măşti populare pentru colindele sărbătorilor de iarnă, ce se apropie. Pentru 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, puteţi alege din târg ii autentice, pe care să le purtaţi cu drag şi cu mândrie”, a transmis Muzeul Țăranului Român, într-un comunicat postat pe Facebook.

Artizanii vor expune ornamente de Crăciun, decorațiuni, bijuterii din argint, haine și jucării croșetate, genți, tablouri, sculpturi și lumânări parfumate. Vizitatorii vor găsi și accesorii din mătase și obiecte lucrate manual.

Ce preparate vor putea fi consumate sau cumpărate

Vizitatorii vor avea ocazia să consume produse gastronomice din toate regiunile țării. Vizitatorii vor găsi preparate tradiționale din Banat, zacuscă de pește și ciuperci, salate de iarnă, dulcețuri și șerbeturi. De altfel, și alte bunătăți culinare îi așteaptă pe vizitatori. Printre acestea se numără: brânzeturi proaspete și maturate, murături, țuică de prune și pălincă de gutui, prăjituri și plăcinte maramureșene, turtă dulce și ciocolată de casă, sortimente alese de miere, tinctură de propolis, sucuri de cătină, fructe și legume de la producători, kürtőskalács proaspăt și langoși fierbinți.

„Colecționarii de antichități vor descoperi, ca de fiecare dată, numeroase obiecte care păstrează farmecul vremurilor de odinioară: lăzi de zestre, lingurare, blidare pictate și felurite unelte folosite în gospodărie.

Bucătari pricepuţi vor ademeni vizitatorii cu delicioase mâncăruri calde. Sâmbătă şi duminică este dezlegare la peşte, aşa că vor fi preparate pentru toate gusturile. Borş de peşte, păstrăv şi doradă la grătar, crap prăjit, fasole cu ciolan, ‘pomana porcului’ la ceaun, sarmale cu carne şi de post, legume la plită sunt doar câteva dintre acestea. Restul pot fi descoperite la faţa locului”, transmite MNŢR.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook Muzeul Național al Țăranului Român