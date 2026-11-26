Diana Buzoianu lansează un atac la adresa PSD, după ce social-democrații ar fi depus în Parlament un proiect de lege care prevede posibilitatea taxării accesului la informațiile de interes public.
Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu susține că inițiativa legislativă a social-democraților ar putea limita accesul cetățenilor la informațiile de interes public, prin introducerea unor costuri aferente identificării acestora.
”Ce atâta acces la informații publice? PSD tocmai a depus un proiect de lege în Parlament prin care vrea ca tu să scoți bani din buzunar dacă ai cerut informații de interes public. Cât? Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile. Și, dacă cei pe care îi întrebi ceva cred că e disproporțional ce informații ai cerut tu, PSD propune ca autoritatea să aibă dreptul să te trimită la plimbare și legal să-ți spună că nu îți mai răspund la întrebare.”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.
Fostul ministru al Mediului pune sub semnul întrebării constituționalitatea inițiativei legislative, invocând articolul 31 din Legea fundamentală, care garantează dreptul persoanelor de a avea acces la informațiile de interes public.
”Puneți mâna și citiți Constituția, domnilor și doamnelor de la PSD. E simplu. Art. 31: ‘Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.’ PSD…. oamenii văd că ne vreți în dictatură. În 2028 o să ieșim toți cei care nu acceptăm corupția și incompetența voastră și o să vă întrebați de ce nu ați mai luat nici 15% la alegeri.”, a mai spus Diana Buzoianu.