Diana Buzoianu lansează un atac la adresa PSD, după ce social-democrații ar fi depus în Parlament un proiect de lege care prevede posibilitatea taxării accesului la informațiile de interes public.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu susține că inițiativa legislativă a social-democraților ar putea limita accesul cetățenilor la informațiile de interes public, prin introducerea unor costuri aferente identificării acestora.

”Ce atâta acces la informații publice? PSD tocmai a depus un proiect de lege în Parlament prin care vrea ca tu să scoți bani din buzunar dacă ai cerut informații de interes public. Cât? Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile. Și, dacă cei pe care îi întrebi ceva cred că e disproporțional ce informații ai cerut tu, PSD propune ca autoritatea să aibă dreptul să te trimită la plimbare și legal să-ți spună că nu îți mai răspund la întrebare.”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Diana Buzoianu invocă articolul 31 din Constituția României

Fostul ministru al Mediului pune sub semnul întrebării constituționalitatea inițiativei legislative, invocând articolul 31 din Legea fundamentală, care garantează dreptul persoanelor de a avea acces la informațiile de interes public.

”Puneți mâna și citiți Constituția, domnilor și doamnelor de la PSD. E simplu. Art. 31: ‘Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.’ PSD…. oamenii văd că ne vreți în dictatură. În 2028 o să ieșim toți cei care nu acceptăm corupția și incompetența voastră și o să vă întrebați de ce nu ați mai luat nici 15% la alegeri.”, a mai spus Diana Buzoianu.