George Simion a făcut primele declarații după ce încadrarea sa juridică a fost schimbată din suspect în inculpat pentru instigare publică. Liderul AUR a transmis că, din punctul său de vedere, dosarul este unul politic, prin care ar fi urmărită doborârea partidului AUR.

Simion: „Opinia mea față de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR pentru că am refuzat să facem pace cu sistemul”

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, joi, 26 noiembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de deputatul George Simion, liderul AUR, pentru instigare publică. Potrivit procurorilor, ancheta vizează un videoclip publicat de George Simion pe pagina sa de Facebook, în 9 martie 2025, în jurul orei 22:00, în care acesta ar fi îndemnat publicul la comiterea unor fapte grave împotriva membrilor Biroului Electoral Central (BEC).

„ Am așteptat să aflu mai multe detalii despre acest dosar pentru că, așa cum am spus vineri, am primit o citație pe e-mail și marți, pe telefonul soției, a sunat un domn polițist.

Dosarul este unul din luna martie. Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani nu se ocupă decât de opoziția politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alți lideri din zona suveranistă, toate dosarele ajung la acest procuror.

Împotriva oricărei practici juridice, am fost chemat aici în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică și sunt inculpat.

Cred că deja apele s-au împărțit în societatea românească. O parte din justiție și din instituțiile statului sunt acaparate.

Legat de această făcătură, îi voi lăsa să vorbească pe apărătorii mei, pentru că, în mod clar, nu am săvârșit nicio crimă.

Opinia mea față de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR pentru că am refuzat să facem pace cu sistemul, să votăm Guvernul Bolojan, să le votăm propunerile lor. Așa că Nicușor Dan a spus foarte clar, televizat, ce intenții are și de cine îi este frică în anul 2028.

Ne așteptăm ca justiția din România să nu se ocupe de opoziția politică, să nu facă mascarada pe care au făcut-o cu Călin Georgescu”, a transmis liderul AUR.