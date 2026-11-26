Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a atras atenția asupra copiilor afectați de sărăcie, singurătate, violență și discriminare, care nu au acces la servicii de sprijin. Aceasta a subliniat că niciun copil nu ar trebui să fie dezavantajat de mediul în care s-a născut.

Mirabela Grădinaru a participat joi la un eveniment organizat de Administrația Prezidențială și UNICEF, dedicat aniversării a 80 de ani de activitate a organizației la nivel mondial și a 35 de ani de parteneriat în România.

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„Când vorbim despre drepturile copilului, nu vorbim doar despre convenţii, legi sau politici publice”

Mirabela Grădinaru a subliniat că sprijinul, încurajarea și atenția primite în copilărie pot influența decisiv viitorul unui copil. Ea a arătat că respectarea drepturilor copiilor înseamnă să le oferim șansa de a crește, de a învăța și de a-și urma propriul drum.

„Dincolo de cifre şi bilanţuri, în spatele acestei istorii se află milioane de poveşti de viaţă, de speranţă şi de curaj. Cred că fiecare dintre noi îşi aminteşte un moment din copilărie în care s-a simţit în siguranţă, încurajat sau ascultat. Poate a fost un cuvânt bun, poate a fost o mână întinsă la un momentul potrivit sau, pur şi simplu, sentimentul că cineva crede în tine. Pentru un copil, astfel de momente pot face o diferenţă enormă. Uneori ele pot schimba chiar întregul drum al vieţii. De aceea, atunci când vorbim despre drepturile copilului, nu vorbim doar despre convenţii, legi sau politici publice. Vorbim despre lucruri profund umane, despre grija pe care le-o purtăm copiilor, despre şansa fiecăruia de a creşte frumos, de a învăţa, de a visa şi de a-şi descoperi propriul drum”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a amintit că România a ratificat Convenția ONU privind drepturile copilului în urmă cu peste 30 de ani. Ea a evidențiat progresele înregistrate în asigurarea protecției, educației și serviciilor medicale pentru copii, dar a subliniat că mai sunt multe de făcut.

„În urmă cu peste trei decenii, România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. A fost un angajament important prin care ne-am asumat că fiecare copil, indiferent de locul în care se naşte, de familia din care provine sau de dificultăţile pe care le întâmpină, merită protecţie, educaţie, sănătate şi şanse egale. Astăzi avem motive să privim cu încredere la progresele făcute. Am înţeles mai bine cât de important este ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur, să aibă acces la educaţie şi servicii de sănătate şi să fie protejat când este vulnerabil. În acest parcurs, cooperarea dintre instituţiile statului, partenerii internaţionali şi societatea civilă au avut un rol important, dar ştim cu toţii că mai sunt multe de făcut”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru: „În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine”

Partenera lui Nicușor Dan a atras atenția și asupra unui aspect pe care mai mulți copii îi întâmpină. Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra copiilor care se confruntă cu singurătatea, lipsurile, violența și discriminarea. Ea a subliniat că aceștia au nevoie de sprijin și încurajare. A mai precizat că șansele lor în viață nu ar trebui să depindă de mediul în care s-au născut.

„În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci şi de cineva care să îi vadă, să îi asculte şi să le dea încredere. Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre: să nu lăsăm niciun copil în urmă şi să nu permitem ca şansele lui în viaţă să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a declarat Mirabela Grădinaru.

„O lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”

Investițiile în educație, sănătate și protecție socială contribuie la formarea unor adulți încrezători și responsabili.

„Investiţiile în educaţie, sănătate şi protecţie socială sunt înainte de toate investiţii în oameni. Înseamnă să le oferim copiilor nu doar condiţii mai bune astăzi, ci şi posibilitatea de a deveni adulţi încrezători, responsabili şi liberi să îşi construiască propriul viitor.

Şi mai cred că avem foarte multe de învăţat de la copii, de la sinceritatea lor, de la felul în care privesc lumea, de la curajul cu care pun întrebări şi de la speranţa cu care cred că lucrurile pot fi mai bune. Trebuie să facem loc să vorbească şi mai ales să îi ascultăm cu adevărat. Pentru că o lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Sursă foto & video: Facebook „România în Lumină”