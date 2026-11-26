Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a început joi, 26 noiembrie, o vizită de lucru la Suceava. Fostul premier a efectuat o oprire la sediul Primăriei municipiului, fiind întâmpinat chiar la ușa mașinii de primarul suspendat din PSD, Vasile Rîmbu.

Gestul are o semnificație aparte în contextul local, scrie NewsBucovina. Vasile Rîmbu a refuzat să participe marți la ședința organizată la Suceava de președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, dedicată discuțiilor privind ampla reformă administrativ-teritorială asumată de social-democrați.

Absența surprinzătoare a lui Grindeanu

Întâlnirea de la Primărie a deschis agenda zilei a liderului liberal, care își continuă turneul de consultări cu organizațiile teritoriale din nordul țării. Potrivit programului anunțat, de la ora 10:00 Ilie Bolojan a avut o discuție cu reprezentanți ai mediului antreprenorial din județ. Apoi, de la ora 13:00 va participa la ședința Comitetului Director Județean al PNL Suceava.

Absența lui Vasile Rîmbu de la reuniunea de marți cu Sorin Grindeanu a fost remarcată chiar de liderul PSD, mai notează sursa citată, Astfel, Sorin Grindeanu a declarat că ar fi preferat prezența edilului la consultările pe tema reorganizării administrației publice locale, deși și-a reafirmat susținerea pentru decizia de suspendare luată de organizația județeană.

Primarul PSD a fost suspendat din partid

Primarul, ales în 2024 pe listele PSD, a fost suspendat din partid. În luna octombrie, conducerea PNL Suceava, prin deputatul Ioan Bălan, a anunțat că liberalii sunt dispuși să susțină candidatura lui Rîmbu pentru un nou mandat în 2028, fără ca acesta să se înscrie formal în PNL.

Potrivit presei locale, deplasarea de joi marchează revenirea lui Ilie Bolojan la Suceava după aproape 7 luni, ultima vizită oficială având loc pe 1 mai 2026, când acesta ocupa funcția de premier și a participat la semnarea contractelor pentru tronsonul Pașcani–Suceava al Autostrăzii Moldovei.

Agenda actuală are un caracter preponderent politic și organizatoric, în contextul discuțiilor naționale despre reforma administrativ-teritorială, pe care liderul PNL a criticat în repetate rânduri ca fiind demarată „neserios” de social-democrați.