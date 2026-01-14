Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri din interior despre cum este, de fapt, mâncarea de la Casa Albă. Ce preferințe culinare are președintele miliardar Donald Trump

14 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Dezvăluiri din interior despre cum este, de fapt, mâncarea de la Casa Albă / Sursa: Profimedia

Recente dezvăluiri din interior arată cum preferințele culinare ale președintelui miliardar Donald Trump influențează mâncarea de la Casa Albă și meniurile oficiale. Publicația Mashed citează mai mulți jurnaliști familiarizați cu rutina prezidențială, care susțin că masa servită acolo este, de cele mai multe ori, sub așteptări.

Într-un episod din noiembrie 2025 al podcastului Inside „Trump’s Head”, jurnaliștii au „dezbătut” preferințele culinare ale lui Trump.

Ce preferă Donald Trump

Astfel, nonconformistul președinte al SUA își respectă eticheta și când vine vorba de mâncare: miliardarul Trump preferă fast-food-ul, burgerii și friptura cu ketchup în detrimentul preparatelor elaborate sau rafinate. Surse de la Casa Albă susțin că liderul Americii mănâncă frecvent înainte de dineurile oficiale, iar apoi evită majoritatea felurilor servite la masă.

De altfel, în timpul dineurilor de stat, atenția sa ar fi concentrată mai degrabă pe subiectul conversațiilor deschise decât pe mâncare.

Contrastul dintre gusturile lui Trump și meniurile oficiale servite invitaților este evident. În 2018, președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost servit la Casa Albă cu miel de primăvară și orez Carolina auriu. Ulterior, la un dineu regal găzduit de Charles al III-lea s-au adus la masă pui organic și legume de sezon.

Potrivit surselor care au fost prezente la ambele evenimente, Donald Trump a gustat foarte puțin din aceste preparate. Anterior, el a preferat să mănânce burgeri și alte preparate cu care era familiarizat.

„Mâncarea de la Casa Albă este groaznică”

Jurnalistul Michael Wolff a declarat tranșant: „Mâncarea de la Casa Albă este groaznică”. El susține că problema depășește preferințele lui Trump și ține de modul în care sunt concepute mesele diplomatice de amploare. Dineurile de stat ar semăna cu mâncarea de banchet, unde atractivitatea generală primează în fața gustului distinct.

În plus, sosurile complicate și combinațiile prea ambițioase pot copleși preparatele, în loc să le pună în valoare.

De asemenea, Wolff a sugerat că bucătarii privați nu ating întotdeauna nivelul restaurantelor de top.

Împreună, toți acești factori duc la mese spectaculoase vizual, dar nesatisfăcătoare din punct de vedere al gustului. Iar criticii spun că rezultatul este o bucătărie mai degrabă ceremonială decât una cu adevărat plăcută.

