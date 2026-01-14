Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”

Președintele american Donald Trump continuă să fie cap de afiș în presa internațională prin stilul său „nonconformist”. De această dată a fost filmat făcând un gest obscen în timpul unei vizite la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă a catalogat reacția drept „adecvată”, după ce un individ l-ar fi insultat pe șeful statului.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost filmat marți arătând degetul mijlociu unei persoane care îl interpela în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, un gest pe care Casa Albă îl consideră „adecvat şi lipsit de ambiguitate”, relatează AFP.

„Un ţicnit urla sălbatic insulte, într-un acces de turbare, iar preşedintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a declarat directorul comunicării Casei Albe, Steven Cheung, într-o declaraţie transmisă AFP.

Imaginile video, difuzate pe platformele TikTok și X și publicate de site-ul TMZ, îl arată pe Donald Trump mergând pe o pasarelă în timpul vizitei sale la o fabrică a constructorului Ford, în localitatea Dearborn, la periferia orașului Detroit.

La începutul înregistrării se aude o voce care strigă ceva din mulțime, fără ca mesajul să fie clar audibil. În acel moment, președintele american se oprește și ridică degetul mijlociu în direcția din care provin strigătele.

Ce i-a strigat protestatarul lui Trump

Potrivit TMZ, persoana care l-a apostrofat pe miliardarul republican ar fi strigat cuvintele „protectorul pedofilului”. Afirmația ar face trimitere la scandalul legat de infractorul sexual Jeffrey Epstein, un subiect care continuă să aibă impact politic asupra lui Donald Trump.

Șeful de la Casa Albă a recunoscut că ar fi avut în trecut o relație amicală cu miliardarul newyorkez acuzat de pedofilie și decedat în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru acuzații de exploatare sexuală a mai multor tinere, inclusiv minore.

Amintim că Congresul Statelor Unite a adoptat o lege care obligă administrația Trump să publice documentele din dosarul Epstein aflate în posesia justiției federale. Până în prezent, administrația Trump a făcut publice doar parțial aceste documente, multe dintre ele fiind cenzurate, fapt ce a stârnit un scandal de proporții în Statele Unite, chiar și în rândul republicanilor.

