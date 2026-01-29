Dezvăluiri din mariajul Andreei Ibacka cu Cabral. ”Avem și noi momente când ne e greu”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluiri din mariajul ei cu Cabral, în vârstă de 48 de ani. ”Avem și noi momente când ne e greu”, a afirmat aceasta.

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.

Andreea Ibacka a oferit câteva ampnunte din căsnicia sa cu Cabral pentru revista Viva. Vedeta a mărturisit că ea și soțul său sunt un cuplu obișnuit, cu bune și rele. De asemenea, a dezvăluit că se întâmplă să aibă păreri diferite în legătură cu cei doi copii ai lor.

Dezvăluiri din mariajul Andreei Ibacka cu Cabral. ”Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu”

”Nu avem un secret. Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a detaliat Andreea Ibacka.

Despre opiniile diferite în ceea ce îi privește pe copiii lor, vedeta a spus:

”Da, se întâmplă și asta. Depinde cine are expertiză mai mare pe domeniul respectiv. Să zicem că la sport merg pe mâna lui, la școală, în general, mă implic eu mai mult, și atunci merg pe mâna mea. Deci cedăm cu rândul și, din fericire, nu sunt atât de divergente opiniile noastre și nici copiii noștri nu ne dau atât de multe motive să ne îngrijorăm, pentru că sunt conștiincioși. Cel puțin Namiko, care are șapte ani și este deja la școală, e foarte muncitoare și de multe ori trebuie să o temperăm noi, să o mai tragem un pic înapoi, să și copilărească, pentru că e conștiincioasă. Lucrurile astea ușurează foarte mult munca noastră de părinți”.