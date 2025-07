Dezvăluiri teribile din viața unei îngrijitoare românce în ITALIA. „Mami, orice ne trimiți e bine, aici nu avem nimic!”

Dezvăluiri teribile făcute de o româncă, îngrijitoare în Italia. Lili lucrează ca badantă și a împărtășit pentru publicația AESDomicilio experiența sa în peninsulă.

Mărturia româncei reflectă o realitate dură, marcată de eforturi constante și dorința neostoită de a-și ajuta familia rămasă acasă.

„Îmi punea pe farfurie doar cât voia ea”

Lili a plecat din România gonită de sărăcie. Înainte de a lua decizia să emigreze, copiii ei împărțeau același creion colorat, aceeași carte și nu aveau cu ce se încălța. Pentru că mâncarea era puțină, fiecare masă trebuia atent planificată astfel încât să ajungă tuturor membrilor familiei.

În fața acestui trai, ea a decis într-o bună zi că trebuie să plece la muncă în Italia, altfel copiii nu vor avea niciun viitor.

Primul loc de muncă a fost de îngrijitoare a unui bătrân. Soția acestuia îi porționa mâncarea, spune Lili: „Lucram la doi bătrâni, trebuia să îngrijesc soțul. Soția îmi punea pe farfurie doar cantitatea și tipul de mâncare pe care ea o decidea, iar asta mă lovea în față mai rău decât un pumn. În timp ce eu îi îngrijeam soțul zi și noapte”.

A munci într-o casă cu o persoană vârstnică nu este deloc ușor, își amintește românca. Printre altele, ea a auzit și cuvinte dure care i-au fost adresate: „Foarte des mi se spunea – «Voi, româncele, veniți aici, nu plătiți facturi la lumină, nu faceți cumpărături, consumați fără griji tot ceea ce aveți nevoie, noi plătim și vă dăm și salariul. Ar trebui să fiți recunoscătoare!»”.

În prezent, Lili lucrează s-a angajat la o altă familie, unde situația este mai stabilă. Cu toate acestea, presiunea psihologică persistă. „Ceea ce mă îngrijorează acum este aparenta lipsă de viitor și zâmbet. Aici, în familia pentru care lucrez, am totul. Lucrez și trimit bani acasă. Dar, nu am nimic, nu visez la nimic. Aștept doar să treacă ziua. Însă, din păcate, începe alta. Am ticuri nervoase. Totul este planificat de mult timp în funcție de nevoile lor, nu de ale mele. Merg la toaletă dimineața și la ora 14. Apoi seara”.

Nevoile din România, tot mai dese, tot mai multe

Cu toate greutățile, românca trimite în continuare bani în țară, precum și pachete cu pulovere, pijamale, dulciuri, jucării, scutece la fiecare două luni.

„Le-am trimis bani pentru mâncare, lemne etc. «Mulțumesc mult, mamă! Ce ne-am face fără tine!», mi-au zis. Da! Am plâns, îmi era milă de copiii mei și am mulțumit lui Dumnezeu pentru munca mea de aici. Cu câteva zile în urmă am trimis pachete. Pulovere, pijamale, ciocolată, scutece pentru nepotul meu, jucării, șampon și șosete. Mi-au spus: «Mami, orice ne trimiți este bine, aici nu avem nimic! Toți banii îi cheltuim pe mâncare!»”, a mai povestit Lili pentru AESDomicilio.

În lipsa unor statistici oficiale, numărul exact al româncelor care lucrează ca „badante” în Italia nu este cunoscut. Totuși, se estimează că mii de femei din România sunt angajate în acest sector, pe fondul cererii mari de servicii de asistență la domiciliu pentru persoanele în vârstă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A vorbit în română în pauza de masă și a fost CONCEDIATĂ pe loc!/Experiența șocantă trăită de Lavinia, care muncea într-un hotel

Patron de magazin, condamnat să plătească despăgubiri de 65.000 de euro unei angajata pentru că a pus o ÎNTREBARE

Cum sunt încadrați, în ITALIA, lucrătorii casnici, inclusiv badantele și menajerele. Nivelul de salarizare diferă de la o categorie la alta