Prima pagină » Actualitate » DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații

17 oct. 2025, 18:48, Actualitate
DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații. Cetățenii pot dona haine de sezon în stare bună, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și prosoape, pături, lenjerii și produse de igienă. Pot fi aduse și alimente neperisabile, dar și materiale pentru cei mici. 

Persoanele care doresc să ofere un sprijin au posibilitatea de a se prezenta în acest weekend la centrele mai jos menționate.

„Apel pentru sprijin – donații și sprijin financiar pentru familiile afectate din Rahova!

În urma exploziei devastatoare din Sector 5, din data de 17 octombrie, familii întregi au rămas fără locuință și multe persoane au nevoie URGENTĂ de ajutor. Pentru a le sprijini, sâmbătă și duminică sunt deschise centrele de donații ale DGASMB între orele 08.00-20.00:
❇️Centrul Bebe de București (Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5)
❇️Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo (pavilion G7, situat pe o a doua alee la dreapta după stația de pompieri din Bd. Expoziției nr. 2, sector 1)
❇️ Sediul DGASMB (NON STOP) – str. Constantin Mille, nr 10, sector 1.
*sunați-ne la ☎️021.314.23.15 și ☎️021.9524 pentru orice urgență/informație legată de sprijinul pe care îl puteți acorda.
‼️Facem apel către toți cei care pot contribui cu următoarele:
🙏Haine de sezon în stare bună pentru adulți și copii – pulovere, geci, pantaloni, haine de interior, încălțăminte.
🙏Lenjerie, pătură, prosoape și produse de igienă.
🙏Mâncare neperisabilă – conserve, paste, orez, biscuiți, lapte praf sau produse pentru copii.
🙏Jucării și materiale pentru copii – pentru a aduce un strop de normalitate în viața celor mici afectați.

‼️ ‼️SPRIJIN FINANCIAR‼️
❗️Cont de donații (RON)
RO24CITI0000000825024433
Fundația World Vision România
Mențiune: „Fond de urgență explozie Rahova”❗️

World Vision România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), oferă sprijin de urgență: ajutor material, consiliere și asistență pentru copiii și familiile afectate. Fiecare donație este o mână întinsă către o familie care are nevoie să-și reconstruiască viața cu demnitate.

Donează pentru a reda speranța familiilor din Rahova
Fondurile colectate vor fi folosite pentru a oferi sprijin personalizat familiilor afectate, în funcție de nevoile identificate împreună cu DGASMB.

Echipele World Vision România sunt alături de autorități și de comunitatea locală pentru a evalua nevoile imediate ale familiilor afectate. Ne asigurăm că ajutorul oferit este rapid, transparent și adaptat fiecărei situații. Vom comunica public modul în care sunt utilizate fondurile și rezultatele intervenției.
❣️Vă mulțumim pentru solidaritate și generozitate!”, se arată în postarea reprezentanților DGASMB.

Stelian Bujduveanu: „Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă”

Echipele Primăriei Municipiului București oferă asistență și sprijin persoanelor evacuate în urma tragediei din această dimineață. Persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 137 pot apela la numărul de urgență 021.9524 pentru a obține informații și îndrumare către locurile de cazare disponibile.

„Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă.

În aceste momente, 32 de bucureșteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral toate costurile.
📞 Pentru sprijin imediat, este disponibil numărul 021.9524, unde echipele Primăriei îndrumă toate persoanele afectate către locurile disponibile și oferă asistență pentru nevoile urgente.

Până acum, au fost identificate 9 unități de cazare care pot prelua persoanele afectate. Continuăm să extindem lista, astfel încât nimeni să nu fie lăsat fără adăpost și sprijin.

Mulți dintre cei afectați se întorc acum de la serviciu, iar echipele noastre îi așteaptă în teren. Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile – de locuire temporară, hrană și sprijin medical – vor fi acoperite până la lăsarea serii.

Echipele PMB și DGASMB, împreună cu partenerii instituționali, sunt permanent în teren și oferă sprijin logistic, umanitar și consiliere celor care au avut de suferit.

Bucureștiul reacționează solidar. Rămânem mobilizați până când fiecare persoană afectată este în siguranță”, a precizat Stelian Bujduveanu pe Facebook.

Primăria Sectorului 6 face donații

„180 kg de haine, hrană caldă, gătită de bucătarii de la Banca Locală de Alimente Sector 6, produse de igienă, ghiozdane, rechizite și 30 de apartamente și garsoniere. Sunt gata pentru a fi date sinistraților din sectorul vecin.
De asemenea, elevilor de la Liceul Dimitrie Bolintineanu le putem pune de luni la dispoziție școala modulară de la Liceul Tudor Vladimirescu. Este dotată, utilată, are tot confortul.

Viceprimarul Paul Moldovan a fost prezent astăzi la ședința comitetului pentru situații de urgență și a anunțat că suntem solidari cu Sectorul 5 și cu cele 500 de persoane afectate de deflagrația care a avut loc astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei 317.

13 oameni au fost răniți și alți trei au murit. Facem bine! #Solidaritate”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

Haosul autorităților la explozia din București. 3 morți și 13 răniți. O victimă, prinsă sub dărâmături. Ipoteze după tragedia din „blocul groazei”

VIDEO. Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”

Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București

Sursă video: Digi24

ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări
18:14
Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări
ACTUALITATE Orașele românești care riscă să ajungă sate. Care este motivul, de fapt
18:13
Orașele românești care riscă să ajungă sate. Care este motivul, de fapt
ANALIZĂ Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze
18:03
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze
NEWS ALERT Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață
17:46
Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață
ACTUALITATE ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare
17:35
ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare
ACTUALITATE Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației
17:30
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației
ACTUALITATE Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte
18:47
Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte
