VIDEO. Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”

În urma exploziei din cartierul Rahova, un om a fost prins sub dărâmături, iar scenele terifiante au fost surprinse în imagini cu puternic impact emoțional.

Oamenii aflați în zona afectată de explozie au urmărit, mai întâi îngroziți și apoi uimiți, cum bărbatul prins între dărâmături a reușit să miște mâna. O mână care nu renunța la viață și care transmitea că există, încă speranțe.

Degetele arătătoare s-au îndreptat către o zonă unde era un aparat de aer condiționat, lângă aparat fiind prins bărbatul respectiv.

„Unde este aerul ăla condiționat! Este prins între alea! Doamne! E un om prins acolo! Dar e greu, vă dați seama că nu e ușor! Aoleu!”, au exclamat cei prezenți.

Etajul șase al blocului afectat de explozie s-a prăbușit peste etajul cinci

Cu doar câteva secunde înainte de explozie, trei bărbați se aflau în parcarea din spate a unui bloc învecinat.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cu aceștia sunt luați prin surprindere de explozia puternică.

Deflagrația s-a produs la ora 08:49:16. Alarmele mașinilor s-au declanșat, iar cei trei bărbați din imagini sunt aproape fără reacție, neînțelegând ce se întâmplă în apropierea lor.

Etajul șase al blocului afectat de explozie s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. (citește AICI mai multe detalii)

