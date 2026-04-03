Dialog „Altceva”, printre lacrimi. Marea actriță Diana Lupescu, despre regretatul Mircea Diaconu: „Mi-e foarte greu fără el!”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:00, canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” găzduiește o ediție de colecție, încărcată de emoție și destăinuiri rare. Invitata acestui episod este marea actriță Diana Lupescu, care deschide ușa amintirilor într-un dialog tulburător despre teatru, destin, alegeri și dorul mistuitor de cel care i-a fost sprijin o viață întreagă: regretatul maestru Mircea Diaconu.

Într-o conversație emoționantă, Diana Lupescu vorbește cu o sinceritate dezarmantă despre parcursul său, de la momentul în care a fost descoperită de vizionarul Ion Popescu-Gopo, până la decizia radicală de a renunța la medicină pentru mirajul scenei. Dincolo de strălucirea reflectoarelor, publicul va descoperi o femeie care și-a purtat rănile cu demnitate și care, astăzi, privește spre trecut cu o melancolie luminoasă.

Actorul Mircea Diaconu, când a fost invitatul lui Adrian Artene la podcastul ALTCEVA

„I-am ținut sicriul pe umeri”

Unul dintre cele mai zguduitoare momente ale ediției este cel în care actrița își amintește de dispariția maestrului Amza Pellea. Diana Lupescu rememorează cu lacrimi în ochi ziua în care, alături de colegi, a purtat pe umeri sicriul gigantului actor, o imagine simbol a unei generații care a pus sufletul mai presus de orice.

O iubire dincolo de timp: Mircea Diaconu

Cea mai mare parte a dialogului este dedicată partenerului de viață și de scenă, Mircea Diaconu. De la povestea cererii în căsătorie „cu premeditare”, până la anii în care regimul comunist le-a interzis să joace împreună, Diana Lupescu conturează portretul unui om care a marcat profund nu doar cultura română, ci și destinul ei.

„E un gol enorm. Mi-e foarte greu fără el! N-a vrut să mă lase singură”, mărturisește actrița în cadrul podcastului, oferind o lecție despre ce înseamnă absența persoanei iubite.

Regretul care o urmărește și dorul de scenă

Deși a ales la un moment dat să „trădeze” actoria pentru familie, Diana Lupescu recunoaște că legătura cu teatrul rămâne o rană deschisă. „Mi-e dor de atmosfera de dinainte de spectacol!”, spune domnia sa, exprimându-și dorința arzătoare de a reveni în lumea pe care a iubit-o cel mai mult.

Autorul mai recomandă:

Cum arată casa părintească a lui Mircea Diaconu. Are inscripția anului 1929 pe ea, iar actorul își găsea mereu liniștea în locul natal

Ministerul Culturii: Dispariţia lui Mircea Diaconu lasă un gol imens în inimile celor care l-au admirat şi iubit

Cum a ajuns Mircea Diaconu să renunțe la handbal și să urce pe scenă pentru a recita poezii. Ce a povestit regretatul actor

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

