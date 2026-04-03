Dialog „Altceva”, printre lacrimi. Marea actriță Diana Lupescu, despre regretatul Mircea Diaconu: „Mi-e foarte greu fără el!”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:00, canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” găzduiește o ediție de colecție, încărcată de emoție și destăinuiri rare. Invitata acestui episod este marea actriță Diana Lupescu, care deschide ușa amintirilor într-un dialog tulburător despre teatru, destin, alegeri și dorul mistuitor de cel care i-a fost sprijin o viață întreagă: regretatul maestru Mircea Diaconu.

Într-o conversație emoționantă, Diana Lupescu vorbește cu o sinceritate dezarmantă despre parcursul său, de la momentul în care a fost descoperită de vizionarul Ion Popescu-Gopo, până la decizia radicală de a renunța la medicină pentru mirajul scenei. Dincolo de strălucirea reflectoarelor, publicul va descoperi o femeie care și-a purtat rănile cu demnitate și care, astăzi, privește spre trecut cu o melancolie luminoasă.

„I-am ținut sicriul pe umeri”

Unul dintre cele mai zguduitoare momente ale ediției este cel în care actrița își amintește de dispariția maestrului Amza Pellea. Diana Lupescu rememorează cu lacrimi în ochi ziua în care, alături de colegi, a purtat pe umeri sicriul gigantului actor, o imagine simbol a unei generații care a pus sufletul mai presus de orice.

O iubire dincolo de timp: Mircea Diaconu

Cea mai mare parte a dialogului este dedicată partenerului de viață și de scenă, Mircea Diaconu. De la povestea cererii în căsătorie „cu premeditare”, până la anii în care regimul comunist le-a interzis să joace împreună, Diana Lupescu conturează portretul unui om care a marcat profund nu doar cultura română, ci și destinul ei.

„E un gol enorm. Mi-e foarte greu fără el! N-a vrut să mă lase singură”, mărturisește actrița în cadrul podcastului, oferind o lecție despre ce înseamnă absența persoanei iubite.

Regretul care o urmărește și dorul de scenă

Deși a ales la un moment dat să „trădeze” actoria pentru familie, Diana Lupescu recunoaște că legătura cu teatrul rămâne o rană deschisă. „Mi-e dor de atmosfera de dinainte de spectacol!”, spune domnia sa, exprimându-și dorința arzătoare de a reveni în lumea pe care a iubit-o cel mai mult.

Nu rata premiera pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene. Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:00.

Abonează-te și fii parte dintr-un dialog care promite să rămână în sufletele privitorilor.

Autorul mai recomandă:

Cum arată casa părintească a lui Mircea Diaconu. Are inscripția anului 1929 pe ea, iar actorul își găsea mereu liniștea în locul natal

Ministerul Culturii: Dispariţia lui Mircea Diaconu lasă un gol imens în inimile celor care l-au admirat şi iubit

Cum a ajuns Mircea Diaconu să renunțe la handbal și să urce pe scenă pentru a recita poezii. Ce a povestit regretatul actor