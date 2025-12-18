Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”

Ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat controale la depozitele de lemne de lângă Bucureşti. verificările au scos la iveală faptul că lemnul era vândut fără acte de provenienţă, ba chiar fără niciun act.

Controalele demarate de Garda Forestieră, la nişte depozite d elemne din apropierea Bucureştiului, au scos la iveală grave nereguli în privinţa comercializării lemnului. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune, joi dimineaţă, că prejudiciul se ridică la 365.000 de lei.

„3 controale, 3 dosare penale deschise! La o aruncătură de băț de București, în depozite de lemn se comercializa lemn fără acte în regulă de proveniență sau, pentru aprox. 500 de mc, se comercializa chiar fără niciun act, având volum fictiv în SUMAL. Valoarea prejudiciilor, confiscărilor şi amenzilor aplicate? 365.000 de lei. Dosarele penale își vor urma cursul în justiție. Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea. Felicitări, Gărzii Forestiere Naționale! Felicitări, George Garbacea, gărzii teritoriale și Inspectoratului General al Poliției Române! Garda Forestieră Națională, prin coordonarea gărzilor forestiere teritoriale, anunță demararea unei serii de controale de amploare care vor avea loc în perioada următoare pe întreg teritoriul național. Aceste acțiuni vizează, cu precădere, respectarea integrală a regimului silvic și combaterea fermă a fenomenului tăierilor ilegale”, a anunţat ministrul, pe facebook.

