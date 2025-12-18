Cum prepari acasă „Albă ca Zăpada”, prăjitura copilăriei

Prăjitura „Albă ca Zăpada” este un desert românesc, care le aminteștește oamenilor de gustul copilăriei. Este ușor de preparat, are foi fragede și cremă fină, numai bun pentru întreaga familie.

Pentru foile prăjiturii vei avea nevoie de:

10 linguri de lapte

10 linguri de zahăr

10 linguri de ulei

2 ouă

1 linguriță rasă de amoniac

un praf de sare

500-550 g de făină

Pentru cremă sunt necesare:

1 litru de lapte

8 linguri de făină

6 linguri de zahăr

200 g de unt

coaja de la o lăm âie

esen ță de vanilie

sucul de la jumătate de lăm âie

nuc ă de cocos pentru decor

Prepararea foilor

Într-un bol, se amestecă zahărul, ouăle, uleiul și laptele. Se bate bine cu un tel. Se adaugă sarea și amoniacul dizolvat în puțină zeamă de lămâie. La final, se încorporează, făina până se obține un aluat omogen. Lăsă aluatul să stea 30 de minute, apoi împarte-l în trei părți. Întinde fiecare parte pe o foaie de copt subțire și coace pe dosul tăvii timp de 15 minute.

Prepararea cremei

Într-o cratiță, se amestecă făina, zahărul și coaja de lămâie. Se toarnă puțin lapte și se amestecă până se dizolvă făina. Se adaugă restul de lapte treptat și se pune cratița la foc mic. Amestecă până crema se îngroașă. După ce iei crema de pe foc, adăugă esența de vanilie și sucul de lămâie. Lăsă să se răcească, apoi mixează cu untul moale.

Apoi, prăjitura se ansamblează. Mai întâi, se tapetează tava cu folie de plastic. Se așază prima foaie, se întinde un strat de cremă, apoi se repetă totul și pentru celelalte foi. La final, se întinde crema pe ultima foaie și se presară nucă de cocos. Se împachetează cu folie și se pune un tocător deasupra. Se lasă prăjitura la frigider peste noapte.

