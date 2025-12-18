Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan se concentrează pe finanțarea Ucrainei, la summit-ul de la Bruxelles / Susține că magistrații sunt intimidați prin metode „subtile”

Ruxandra Radulescu
18 dec. 2025, 10:48, Știri politice
Nicușor Dan a susținut declarații de presă  înaintea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Acesta a declarat că întâlnirea cu liderii europeni se axează pe finanțarea Ucrainei.

Liderul de la Cotroceni a precizat că va aduce în discuție și bugetul României pentru perioada 2028-2034.

„Subiectul cel mai important pt România este bugetul UE pentru 2028-2034. Este prima discuție, va continua pe parcursul lui 2026. Toate celelalte subiecte sunt finanțarea Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan.

„Ieri a avut loc un summit cu liderii a cinci din șase țări din balcanii din Vest. Acum discuția va fi numai între membrii Consiliului. Se va discuta și partea de Moldova-Ucraina. Așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există”

„Metodele de intimidare ale magistraților sunt mai subtile”

Nicușor Dan a  fost întrebat de legea cu privire la avertizorii de integritate, cu referire la magistrații care au vorbit despre problemele din sistem.

„Ceea ce s-a spus în spațiul public e că metodele de intimidare ale magistraților sunt mai subtile. Evident că orice voce  din spațiul public care spune aceste lucruri trebuie protejată”, a precizat președintele.

Finanțarea Ucrainei: „Cel mai discutat subiect la această reuniune”

În ceea ce privește finanțarea Ucrainei, Nicușor Dan a precizat că România este dispusă să accepte atât finanțarea din bugetul european, cât și finanțarea din active rusești. Liderul a subliniat că prima opțiune discuția va fi exploatarea activelor rusești.

„E cel mai discutat subiect la această reuniune pentru că Ucraina e importantă pentru securitatea României. Susținem orice opțiune. Discuția începe cu activele rusești”

Cele mai noi