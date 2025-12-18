Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”

Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”

Ruxandra Radulescu
18 dec. 2025, 11:05, Știri politice
Galerie Foto 5

Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă înainte de summit-ul de la Bruxelles, că USR l-a consultat înainte de a-l propune pe Radu Miruță ca ministru al Apărării și pe Irinel Darău la Economie. 

Vezi galeria foto
5 poze

„Da, sunt oameni în care am încredere”, adeclarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze propunerea lui Bolojan de eliminare a prescripției pentru faptele penale.

„În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, termenul de prescripție ajunge la 15 ani. Întrebare este de ce în 15 ani nu ajungem să rezolvăm o faptă de corupție. În 2-3 ani ar trebui să rezolvăm cercetarea”.

Referitor la scandalul din coaliție pe tema moțiunilor simple la adresa miniștrilor USR, Nicușor Dan a dat de înțeles că nu există motive pentru ruperea coaliției.

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariul minim. Această coaliție funcționează”.

Întrebat dacă USR ar trebui să contracareze PSD printr-o moțiune de cenzură, președinte a răspuns cu: „nu știu

„Nu știu, dar coaliția funcționează pe partea legislativă”

FOTO/VIDEO: Facebook

Recomandarea:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
11:42
Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan se concentrează pe finanțarea Ucrainei, la summit-ul de la Bruxelles / Susține că magistrații sunt intimidați prin metode „subtile”
10:48
Nicușor Dan se concentrează pe finanțarea Ucrainei, la summit-ul de la Bruxelles / Susține că magistrații sunt intimidați prin metode „subtile”
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
09:37
Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
VIDEO Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
09:32
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
ULTIMA ORĂ Protest la Cotroceni. Mii de sindicalişti îşi strigă revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
09:20
Protest la Cotroceni. Mii de sindicalişti îşi strigă revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De unde vine scorțișoara?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
12:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
ULTIMA ORĂ CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
11:59
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
ACTUALITATE Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
11:50
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
SPORT Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
11:32
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”

Cele mai noi