Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”

Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă înainte de summit-ul de la Bruxelles, că USR l-a consultat înainte de a-l propune pe Radu Miruță ca ministru al Apărării și pe Irinel Darău la Economie.

„Da, sunt oameni în care am încredere”, adeclarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze propunerea lui Bolojan de eliminare a prescripției pentru faptele penale.

„În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, termenul de prescripție ajunge la 15 ani. Întrebare este de ce în 15 ani nu ajungem să rezolvăm o faptă de corupție. În 2-3 ani ar trebui să rezolvăm cercetarea”.

Referitor la scandalul din coaliție pe tema moțiunilor simple la adresa miniștrilor USR, Nicușor Dan a dat de înțeles că nu există motive pentru ruperea coaliției.

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariul minim. Această coaliție funcționează”.

Întrebat dacă USR ar trebui să contracareze PSD printr-o moțiune de cenzură, președinte a răspuns cu: „nu știu

„Nu știu, dar coaliția funcționează pe partea legislativă”

