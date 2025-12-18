Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde dai „o avere” pentru a ieși în oraș și unde plătești cel mai puțin.

Potrivit unei analize în baza unui sondaj, realizat în rândul a peste 18.000 de persoane din mai mult de 100 de orașe din întreaga lume care analizează costul vieții sociale – ieșirile la restaurant, la baruri, viața de noapte și accesul la activități culturale, și nu cheltuielile de bază precum chiria sau alimentele, există un top al orașelor accesibile și al celor mai puțin accesibile.

Seul, capitala Coreei de Sud, a fost desemnat cel mai scump oraș din lume, din perspectiva localnicilor, potrivit Time Out. Numai 30% dintre respondenți consideră că mâncatul la restaurant este accesibil, 21% spun același lucru despre viața de noapte, iar doar 27% susțin că ieșirile la bar nu le afectează semnificativ bugetul.

Apoi, în Europa de Nord În Europa de Nord, orașe ca Oslo și Stockholm se află printre cele mai puțin accesibile, din cauza prețurilor ridicate la mâncare, băuturi și divertisment. Oslo a obținut cel mai mic scor la capitolul accesibilitate pentru mesele la restaurant, doar 24%.

De asemenea, orașe din Australia și Statele Unite figurează și ele în topul celor mai scumpe. Sydney este considerat unul dintre cele mai costisitoare orașe pentru viața socială de zi cu zi, iar Los Angeles se remarcă prin prețurile ridicate la restaurante și cluburi.

Singapore ocupă locul 12, iar Londra locul 13, localnicii capitalei britanice susținând că, în ciuda numeroaselor atracții gratuite, costul ieșirilor în oraș este ridicat.

Cele mai scumpe 15 locuri în care po ți locui

Seul , Coreea de Sud

Istanbul, Turcia

Oslo, Norvegia

Stockholm, Suedia

Kyoto, Japonia

Atena , Grecia

Sydney, Australia

Auckland, Noua Zeelandă

Munchen , Germania

Brisbane, Australia

Los Angeles, SUA

Singapore

Londra , Regatul Unit

Vancouver, Canada

Miami, SUA

Cele mai accesibile ora șe din lume

La polul opus, avem orașele din America de Sud care domină clasamentul celor mai accesibile locuri din lume. Medellín și Bogotá, ambele din Columbia, ocupă primele două poziții, 94% dintre respondenți susținând că este ieftin să îți cumperi o cafea în oraș. Pe locurile următoare se află Beijing, New Orleans și Napoli.

Clasamentul mai include și alte orașe considerate accesibile, ca Hanoi, Chiang Mai, Lima, Bangkok sau Cape Town.

Topul celor 15 locuri cele mai ieftine locuri din punct de vedere al vieții sociale

Medellin, Columbia

Bogot á, Columbia

Beijing, China

New Orleans, SUA

Napoli, Italia

Hanoi, Vietnam

Chiang Mai, Thailanda

Shanghai, China

Lima, Peru

Jakarta, Indonezia

Johannesburg, Africa de Sud

Bangkok, Thailand

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Santiago, Chile

Cape Town, Africa de Sud

