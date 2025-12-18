Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre

Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre

18 dec. 2025

La inițiativa și sub directa îndrumare a Emiliei Șercan, o jurnalistă care suferă de sindromul victimizării, s-a plans și la Poliție că este ținta unei campanii de compromitere, că persooane dubioase o filează, o urmăresc inclusiv în magazinele de lenjerie intimă, deci s-a inițiat de către Emilia Șercan o petiție, semnată, printre altele, și de jurnaliști, prin care se cere CNA să sancționeze televiziunile care au criticat un material publicat de site-ul Recorder”, spune, în deschiderea jurnalului său, publicistul Ion Cristoiu.

„Se protestează în numele jurnaliștilor împotriva a ceea ce se numește atacarea site-ului Recorder, de către alți jurnaliști și de către personae publice. Se știe scandalul Recorder. Deci, un site cu venituri uimitoare, 3 milioane de euro venituri anuale, din care, evident, revin ca retribuții angajaților, mai mult ca sigur, mulți bani, a publicat un material, Justția capturată, care a fost ridicat în slăvi de presa tefelistă că fiind întruchiparea jurnalismului profesionist, ridicat pe cele mai înalte culmi, și a fost criticat pentru grave lipsuri profesionale de către restul jurnaliștilor. Cei care au criticat la televiziuni, atât jurnaliști, cât și magistrați, au arătat că e vorba despre un produs tipic al jurnalismului activist, al jurnalismului de baricadă, un jurnalism care produce materiale după un tipic: se ia o teză și apoi se caută, prin falsificare, demonstrarea tezei respective.

În speță, pentru a demonstra că justiția a fost capturată de către unii magistrați, au fost luați de pe o listă magistrați cu mari frustrări, care sunt certați cu cei care conduc dintre magistrați justiția din România. Unii dintre acești magistrați au grave tulburări de personalitate sau, precum Raluca Moroșanu, cu unele mari probleme în exercitarea onestă a profesiei de magistrat. Ei au atacat până la calomnie pe magistrații care conduc justiția, jurnaliștii autori ai acestui material nu au luat și punctul de vedere al celor atacați, ba mai mult, au comis o năzbâtie, în sensul că unele persoane, presupuși magistrați care au făcut dezvăluiri, au apărut fie sub forma interviului reconstituit, o premieră în istoria presei Mondiale, fie cu fețele acoperite și cu vocile distorsionate, spunând că nu au curaj săși dea numele.

Nici acum noi nu știm cine au fost acele persoane curajoase. Toate aceste slăbiciuni au fost remarcate de către o parte a presei și evident că au fost denunțate în cadrul dreptului presei de a-și spune părerea inclusiv despre instituții de presă. Această petiție cere jurnaliștilor să nu mai critice Recorder, cere CNA să sancționeze televiziunile care au găzduit asemenenea opinii și este o petiție semnată fie de anonimi care se prezintă X, Y, redactor-șef, X, Y, jurnalist, dar și de nume cunoscute în presă, ca Sebastian Zachmann, Cătălin Tolontan, Cristian Pantazi, Dan Tapalagă, unele din aceste persoane jurnaliști milionari. Deci, ni se cere ca, noi, jurnaliștii, să nu mai criticăm Recorder deoarece este un fel de Scânteia a vremurilor noastre. Pe vremuri nu puteai să critici Scânteia, Doamne Ferește, era ziarul partidului. Acum, Recorder trebuiesă fie tot timpul numai cântată. Este o premieră în istoria presei, nu numai post-decembriste, ba chiar din istoria presei mondiale”, continuă scriitorul jurnalul său. 

