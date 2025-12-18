🚨 Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

11:48

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că reuniunea de la Bruxelles are loc într-un moment critic, în care Europa trebuie să demonstreze că poate continua să se protejeze.

Șeful de stat reiterează sprijinul Franței pentru utilizarea activelor rusești înghețate și spune că „aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm”.

„Trebuie să-i aducem pe toți laolaltă” și să găsim o poziție comună.“, a transmis Macron.

Macron este „încrezător” că UE poate găsi un compromis privind finanțarea Ucrainei

Macron spune că liderii vor să ofere un pachet de finanțare pentru Ucraina și „este foarte important să ajungem la un compromis și sunt încrezător că îl vom atinge”.