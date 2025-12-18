🚨 Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

Volodimir Zelenski a vorbit cu reporterii în timp ce se afla în avionul care îl aduce la summitul de la Bruxelles, pentru summitul liderilor UE.
El spune că SUA sunt pregătite să finanțeze Ucraina pentru reconstrucția sa, deși nu există încă detalii specifice, și că Europa a vorbit în mod constant despre această chestiune.
„Astăzi, când vorbim despre reparații, nu ne limităm această conversație doar la reconstrucție”, spune Zelenski.
„Acesta este un război și avem nevoie de aceste fonduri pentru a ne susține armata și a ne sprijini producția internă de apărare. Bineînțeles, aceasta include sisteme europene, precum și rachete de apărare aeriană fabricate în SUA. Dacă se ia o decizie pozitivă, suntem pregătiți să folosim aceste fonduri în acest scop.”
„Acestea fiind spuse, dacă războiul se încheie – și, din punct de vedere diplomatic, facem tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple – atunci, odată ce vom conveni asupra unui plan de încheiere a războiului, decizia privind utilizarea acestor fonduri va fi îndreptată în întregime către reconstrucție.”
Președintele Ucrainei a declarat că decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei „se reduce la voința politică”.
„Fără aceasta, Ucraina se va confrunta cu dificultăți serioase”, adaugă Zelenski.