Prima pagină » Știri externe » Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

🚨 Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

18 dec. 2025, 10:43, Știri externe
Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”
Sursă foto: Mediafax
Liderii europeni trebuie să decidă, astăzi, dacă vor folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța apărarea Ucrainei. La un summit care va avea loc la Bruxelles, oficialii UE vor fi rugați să își respecte promisiunea de a găsi fonduri urgente pentru Ucraina, în contextul în care Kievul este presat să cedeze teritoriu, iar Rusia avansează pe câmpul de luptă, relatează Reuters și The Guardian.
Actualizări
11:48

UPDATE. Macron susține utilizarea activelor rusești înghețate

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că reuniunea de la Bruxelles are loc într-un moment critic, în care Europa trebuie să demonstreze că poate continua să se protejeze.

Șeful de stat reiterează sprijinul Franței pentru utilizarea activelor rusești înghețate și spune că „aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm”.

„Trebuie să-i aducem pe toți laolaltă” și să găsim o poziție comună.“, a transmis Macron.

Macron este „încrezător” că UE poate găsi un compromis privind finanțarea Ucrainei

Macron spune că liderii vor să ofere un pachet de finanțare pentru Ucraina și „este foarte important să ajungem la un compromis și sunt încrezător că îl vom atinge”.

11:42

UPDATE. Zelenski a sosit la Bruxelles pentru a participa la Consiliul European

Președintele Ucrainei a sosit la Bruxelles, însoțit de Andriy Sybiga, Taras Kachka și Ihor Zhovkva. În timpul vizitei, Zelenski va participa la reuniunea Consiliului European și va avea o serie de întâlniri cu reprezentanți europeni.

11:26

UPDATE. Zelenski: „Fără activele înghețate, Ucraina se va confrunta cu dificultăți serioase”

Volodimir Zelenski a vorbit cu reporterii în timp ce se afla în avionul care îl aduce la summitul de la Bruxelles, pentru summitul liderilor UE.

El spune că SUA sunt pregătite să finanțeze Ucraina pentru reconstrucția sa, deși nu există încă detalii specifice, și că Europa a vorbit în mod constant despre această chestiune.

„Astăzi, când vorbim despre reparații, nu ne limităm această conversație doar la reconstrucție”, spune Zelenski.

„Acesta este un război și avem nevoie de aceste fonduri pentru a ne susține armata și a ne sprijini producția internă de apărare. Bineînțeles, aceasta include sisteme europene, precum și rachete de apărare aeriană fabricate în SUA. Dacă se ia o decizie pozitivă, suntem pregătiți să folosim aceste fonduri în acest scop.”

„Acestea fiind spuse, dacă războiul se încheie – și, din punct de vedere diplomatic, facem tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple – atunci, odată ce vom conveni asupra unui plan de încheiere a războiului, decizia privind utilizarea acestor fonduri va fi îndreptată în întregime către reconstrucție.”

Președintele Ucrainei a declarat că decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei „se reduce la voința politică”.

„Fără aceasta, Ucraina se va confrunta cu dificultăți serioase”, adaugă Zelenski.

11:14

UPDATE. Liderii UE insistă că decizia finală privind Ucraina va fi luată, deoarece blocul comunitar „nu își permite să eșueze”

Înaltul șef al politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat reporterilor de la Bruxelles că speră să obțină un acord de finanțare pentru Ucraina până la final.

Ea a spus că înțelege că Belgia se află sub o presiune mare pentru a accepta propunerile, dar a spus că UE a abordat preocupările exprimate de aceasta cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate pentru împrumutul pentru reparații.

„UE nu își poate permite să eșueze în discuții și trebuie să demonstreze că este puternică“, a spus Kallas.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat: „Nu vom părăsi niciodată consiliul fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei”.

11:09

UPDATE. Orban: „Utilizarea activelor rusești înghețate este o practică inutilă“

Premierul ungar Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în Europa, le-a spus reporterilor de la Bruxelles  că utilizarea activelor rusești înghețate este o practică nereușită.

Orban spune că vor exista suficiente state membre pentru o minoritate de blocaj împotriva propunerii de împrumut pentru reparații de război pentru Ucraina.

UE trebuie să rămână în afara războiului și să acționeze pentru pace, adaugă el.

10:51

UPDATE. Tusk spune că liderii UE trebuie să decidă „fie bani azi, fie sânge mâine”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a vorbit și el cu reporterii la sosirea sa la summitul de la Bruxelles.

„Acum avem o alegere simplă – fie bani azi, fie sânge mâine”, spune fostul președinte al Consiliului UE.

„Și nu vorbesc doar despre Ucraina, vorbesc despre Europa.” 

„Aceasta este decizia noastră și numai a noastră. Cred că toți liderii europeni trebuie să se ridice în sfârșit la înălțimea acestei situații.”

10:43

UPDATE. Von der Leyen: „Nu voi părăsi discuțiile fără o soluție pentru Ucraina“

La sosirea sa la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că nu va pleca de la reuniunea liderilor UE de astăzi fără a găsi o soluție pentru finanțarea Ucrainei.

Von der Leyen afirmă că, dacă împrumutul pentru reparații este convenit pentru Ucraina, riscurile aferente trebuie împărtășite de toate statele membre.

„Este bine că blocul s-a angajat să acopere deficiența financiară a Ucrainei“, adaugă ea.

UE dorește să mențină ajutorul pentru Ucraina, pentru ca aceasta să se poată apăra mai departe și consideră războiul Rusiei o amenințare la adresa propriei securități. Liderii UE sunt, de asemenea, dornici să demonstreze acțiunea și puterea țărilor europene, mal ales după ce președintele american Donald Trump le-a numit săptămâna trecută „slabe”.

Având în vedere că ajutorul financiar al SUA pentru Kiev se epuizează sub administrația Trump și că bugetele naționale ale UE sunt deja sub presiune, UE intenționează să folosească cele 210 miliarde de euro reprezentând activele băncii centrale rusești, blocate în blocul comunitar, ca bază pentru un împrumut către Ucraina.

Miza este mare, deoarece fără ajutorul financiar al UE, Ucraina va rămâne fără bani în al doilea trimestru al anului viitor și, cel mai probabil, va pierde războiul în fața Rusiei.

Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate

„Nu există un act de apărare europeană mai important decât sprijinirea apărării Ucrainei. Următoarele zile vor fi cruciale pentru asigurarea acestui lucru”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs ținut în fața Parlamentului European, în ajunul summitului.

Von der Leyen a declarat că Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate într-o lume pe care a descris-o drept „periculoasă și tranzacțională”, adăugând: „Aceasta nu mai este o opțiune. Este o necesitate”.

Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în UE (185 miliarde de lire sterline, susține că nu are suficiente garanții că statele membre i-ar veni în ajutor în cazul în care schema ar eșua, lăsând Bruxelles-ul cu o factură de miliarde de euro.

Banca centrală a Rusiei a anunțat săptămâna aceasta că solicită despăgubiri în valoare de 230 de miliarde de dolari împotriva Euroclear, depozitarul de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, care deține cea mai mare parte a averii suverane a Rusiei în UE. Belgia se teme, de asemenea, că instanțele din țările aliate Rusiei vor lua măsuri pentru a confisca activele occidentale pentru a pune în aplicare creanțele împotriva Euroclear.

O astfel de mișcare ar necesita unanimitate în rândul celor 27 de țări ale UE, iar Ungaria și alte țări europene au declarat deja că o vor respinge.

Cele mai noi