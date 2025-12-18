Prima pagină » Actualitate » Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America

Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America

Rene Pârșan
18 dec. 2025, 11:14, Actualitate
Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America

O vietate unică a fost descoperită în apele Marelui Lac Sărat, în statul american Utah. Este cel mai mare lac cu apă sărată din SUA, iar cercetătorii continuă să studieze lacul chiar și în ziua de astăzi. Într-un studiu recent, ei au anunțat că a fost descoperită o nouă creatură misterioasă în adâncuri.

Experții de la Universitatea din Utah consideră că această specie este una endemică acestui lac. Acest lucru înseamnă că ea nu se mai găsește în nicio altă regiune de pe glob, fiind un animal complet unic.

O nouă specie de nematod a fost găsită în Marele Lac Sărat

Practic, este vorba despre o nouă specie de nematod, un vierme care a primit numele științific de „Diplolaimelloides woaabi”. Acest nume a fost ales în onoarea Tribului Northwestern al Națiunii Shoshone, al cărui pământuri ancestrale includeau și Marele Lac Sărat. Numele „woaabi” a fost unul sugerat chiar de către bătrânii Shoshone, fiind un cuvânt indigen care înseamnă „vierme”.

Experții au spus că au considerat încă de la început că acest animal este, de fapt, o nouă specie de nematod. Cu toate acestea, a fost nevoie de o muncă de trei ani pentru a putea confirma oficial acest lucru.

Experții de la Universitatea din Utah consideră că această specie este una endemică acestui lac. Acest lucru înseamnă că ea nu se mai găsește în nicio altă regiune de pe glob, fiind un animal complet unic.

Un vierme încă vânat

Această descoperire a fost publicată în revista „Journal of Nematology”, iar acum, nematozii devin cel de-al treilea grup cunoscut de animale multicelulare care trăiesc în apele hipersaline ostile ale acestui lac din America de Nord.

Iar analizele genetice sugerează că ar putea exista încă o specie de nematod, însă aceasta nu a primit un nume în prezent. Experții spun că aceste specii de viermi cilindrici joacă un rol ecologic important pentru ecosistemul acestui lac.

Recomandarea autorului: Oamenii de ştiinţă au descoperit viermi GIGANȚI sub scoarţa terestră, pe fundul oceanelor. Unde se află zona vizată

În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
11:59
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
ACTUALITATE Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
11:50
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
POLITICĂ Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
SPORT Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
11:32
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
SPORT Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
11:15
Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum
11:00
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De unde vine scorțișoara?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
12:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
11:42
Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
11:05
Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”
11:00
Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”

Cele mai noi