Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America

O vietate unică a fost descoperită în apele Marelui Lac Sărat, în statul american Utah. Este cel mai mare lac cu apă sărată din SUA, iar cercetătorii continuă să studieze lacul chiar și în ziua de astăzi. Într-un studiu recent, ei au anunțat că a fost descoperită o nouă creatură misterioasă în adâncuri.

Experții de la Universitatea din Utah consideră că această specie este una endemică acestui lac. Acest lucru înseamnă că ea nu se mai găsește în nicio altă regiune de pe glob, fiind un animal complet unic.

O nouă specie de nematod a fost găsită în Marele Lac Sărat

Practic, este vorba despre o nouă specie de nematod, un vierme care a primit numele științific de „Diplolaimelloides woaabi”. Acest nume a fost ales în onoarea Tribului Northwestern al Națiunii Shoshone, al cărui pământuri ancestrale includeau și Marele Lac Sărat. Numele „woaabi” a fost unul sugerat chiar de către bătrânii Shoshone, fiind un cuvânt indigen care înseamnă „vierme”.

Experții au spus că au considerat încă de la început că acest animal este, de fapt, o nouă specie de nematod. Cu toate acestea, a fost nevoie de o muncă de trei ani pentru a putea confirma oficial acest lucru.

Un vierme încă vânat

Această descoperire a fost publicată în revista „Journal of Nematology”, iar acum, nematozii devin cel de-al treilea grup cunoscut de animale multicelulare care trăiesc în apele hipersaline ostile ale acestui lac din America de Nord.

Iar analizele genetice sugerează că ar putea exista încă o specie de nematod, însă aceasta nu a primit un nume în prezent. Experții spun că aceste specii de viermi cilindrici joacă un rol ecologic important pentru ecosistemul acestui lac.

