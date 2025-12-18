Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum

Într-o perioadă complicată unde tot mai mulți români își pierd locul de muncă, una dintre cele mai puternice țări din Europa atrage tot mai mulți candidați datorită salariilor care pot depăși 3.000 de euro net pe lună, fără a fi necesară o diplomă universitară. Tot ce ai nevoie este să-ți placă sezonul de iarnă, întrucât jobul care presupune aproximativ 166 de zile de muncă pe an și venituri considerabile obținute în special din munca de noapte.

Stațiunile de schi din Franța nu sunt doar o destinație de vacanță pentru milioane de turiști, ci și o sursă importantă de locuri de muncă bine plătite.

Printre cele mai căutate meserii se numără cea de operator pârtie de schi, cunoscută și sub denumirea de frezator de zăpadă, o profesie care nu necesită diplomă și poate aduce venituri lunare de peste 3.000 de euro net.

Potrivit datelor din domeniu, citate de Be Magazine, un operator de pârtie de schi lucrează, în medie, aproximativ 166 de zile pe an, exclusiv în sezonul de iarnă. În schimb, salariile sunt peste media europeană, datorită programului de lucru atipic și numărului mare de ore suplimentare plătite.

Ce presupune meseria de operator pârtie de schi

Operatorii de pârtie sunt responsabili de pregătirea și întreținerea pârtiilor după încheierea programului de schi. Aceștia manevrează utilaje speciale, dotate cu freze și lame, pentru redistribuirea zăpezii și nivelarea suprafeței, astfel încât pârtiile să fie sigure și pregătite pentru ziua următoare.

Programul de lucru începe, de regulă, după închiderea pârtiilor, în jurul orei 17:00, și se încheie în jurul orei 1:00 noaptea. În perioadele cu ninsori abundente, activitatea poate începe mult mai devreme, chiar de la ora 3:00 dimineața, și se poate prelungi până în jurul orei 9:00.

Deși fiecare operator lucrează singur în utilajul său, coordonarea în echipă este esențială. Thibaut Meilleur, responsabil de pregătirea pârtiilor din stațiunea Les Saisies, situată în masivul Beaufortain, a explicat într-un interviu pentru Le Figaro Emploi că echipa funcționează colectiv și unit, „asemenea unei haite de lupi”.

Thibaut Meilleur a povestit că pasiunea pentru utilajele de acest tip l-a determinat să facă o schimbare majoră de carieră. După ce a lucrat ani de zile ca tâmplar și operator de teleschi, a ales să devină operator de pârtie de schi, o meserie care îmbină munca tehnică cu mediul montan.

Salariile pot ajunge 3.200 de euro net

Meseria este considerată una dintre cele mai bine plătite din zona muncii sezoniere. Un începător poate câștiga între 2.500 și 2.800 de euro net pe lună, iar, odată cu acumularea de experiență, salariul poate ajunge la aproximativ 3.200 de euro net lunar.

O parte semnificativă din venituri provine din orele suplimentare lucrate pe timp de noapte, care sunt remunerate suplimentar.

Deși nu este obligatorie o diplomă, există un certificat de calificare profesională pentru conducătorii de utilaje de pregătire a pârtiilor. Potrivit lui Thibaut Meilleur, certificatul nu este obligatoriu, dar poate reprezenta un avantaj important la angajare.

Ce documente sunt necesare pentru a munci în Franța

Pentru cetățenii români, dreptul de muncă în Franța este garantat prin statutul de cetățean al Uniunii Europene, fără a fi necesar un permis de muncă. Totuși, sunt necesare câteva documente pentru angajare și ședere legală:

Astfel, dacă vrei să aplici pentru un astfel de job în Franța ai nevoie de o carte de identitate sau pașaport românesc valabil, un contract de muncă sau ofertă sau promisiune scrisă de angajare, o dovadă de adresă în Franța (contract de închiriere, factură utilități, copie act gazdă), un număr de securitate socială francez (obținut prin angajator; inițial poate fi provizoriu) și un CV, care vine după caz, cu copii ale certificatelor profesionale traduse în limba franceză.