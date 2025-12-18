Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat de INML, atunci când a vrut să ridice trupul fostului ministru. Care este motivul invocat

Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou, însă, medicii nu i-au dat permisiunea, transmite CANCAN.RO.

Reprezentanții INML nu i-au permis iubitului cu 50 de ani mai tânăr să ridice trupul fostei ministre a Justiției pe motiv că „nu are calitatea necesară”. Un alt motiv invocat a fost acela că procurorii nu au emis avizul care să confirme că „trupul este lipsit de orice obligații”, ancheta fiind încă în plină desfășurare.

Anchetatorii nu au terminat încă dosarul și vor să audieze toți martorii importanți care au fost în anturajul fostei demnitare.

Mai mult, se pare că nici nepoata Rodicăi Stănoiu, una dintre puținii ei urmași, nu poate prelua trupul de la INML, așa cum s-a arătat interesată, pe motiv că nu are certificatul de deces.

Astfel, trupul Rodicăi Stănoiu rămâne, pentru moment, blocat la INML, în timp ce ancheta se adâncește.

Pe de altă parte, noi detalii interesante ies la iveală, după ce iubitul acesteia a precizat că fosta ”ministresă” a fost internată chiar de către nepoata sa!

„Internarea doamnei Rodica Stănoiu s-a produs la data de 30.09.2025, deci nu cu “câteva zile înainte de deces”.

Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de sănătate psihiatrice). În atare condiții, apare ca evident că internarea din data de 03.09.2025, pe secția de psihiatrie a Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia nu a fost ca urmare a unor presupuse violențe și nici nu a avut ca scop protejarea stării de sănătate a doamnei Rodica Stănoiu, ci s-a realizat în condiții de nelegalitate de către nepoata doamnei Rodica Stănoiu, și împotriva dorinței domniei sale. Doar în acest context, subsemnatul, alături de mai mulți martori, și la solicitarea expresă a doamnei Rodica Stănoiu, am sprijinit-o în externarea acesteia de pe secția de psihiatrie, unde se afla internată nevoluntar”, a precizat acesta.

Procurorul a emis avizul către INML, joi dimineaţă, iar trupul Rodicăi Stănoiu poate fi reînhumat.

