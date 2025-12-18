Sunt dimineți reci în București și în țară. Totuși, iarna nu și-a intrat, încă, pe deplin în drepturi. Ceața este deja o realitate matinală încă de la începutul lunii decembrie, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit, zilnic, coduri galbene prin care avertizează că vizibilitatea este redusă în multe localități din România.

Cum va fi vremea astăzi – 18 decembrie 2025 – a precizat, pentru Gândul, Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM.

„Astăzi, vremea va fi în general închisă în zonele joase de relief din partea de sud de st-a teritoriul, unde la momentul acesta, dar și în orele următoare, vom avea nebulozitate joasă, ceață – în mod deosebit spre noapte -, însă cu tendința de restrângere ca și arie, astfel încât este foarte probabil ca temperaturile să fie ușor mai ridicate decât cele de ieri.

În zonele de de munte vom avea în continuare vreme frumoasă, cu un cer degajat , în mod deosebit în zonele din partea de sud a teritoriului, astfel încât acolo temperaturile vor fi în continuare cu mult mai mari decât în mod normal pentru această perioadă.

La nivel național maximele se vor situa între 2-3 grade în zonele cu ceață persistentă, până la 13 grade, poate chiar 14 grade în zonele deluroase din sudul teritoriului.

Vom avea și precipitații, de altfel, în partea de nord-vest și de nord a teritoriului, însă acestea vor fi destul de împrăștiate și foarte slabe cantitativ.

Vom avea și precipitații, de altfel, în partea de nord-vest și de nord a teritoriului, însă acestea vor fi destul de împrăștiate și foarte slabe cantitativ.

În nordul Carpaților Orientali vor fi și precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe parcursul nopții vom avea în continuare condiții de ceață, cu precădere în partea de sud și de est a teritoriului.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice, în mod deosebit în zonele deluroase. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în partea de sud”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban, meteorlog de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din țară, la ora 07:00

În această dimineață, la ora 07:00, potrivit informațiilor transmise de ANM, au fost minus 7 grade la Miercurea Ciuc, aceasta fiind și cea mai scăzută temperatură din România.

Cea mai ridicată temperatură, la aceeași oră, s-a înregistrat la Reșița -7 grade Celsius -, iar cerul a fost senin.

În București au fost 0 grade, la Brașov s-au înregistrat minus 3 grade Celsius, iar la Ploiești a fost minus 1 grad.

La ora 07:00, ploua la Baia Mare, iar termometrele arătau 5 grade.

În același timp, la Arad au fost 2 grade Celsius, iar la Timișoara 1 grad.

S-au înregistrat 0 grade Celsius și la Sibiu, Deva, Brăila, Buzău și Călărași.

În Moldova, termometrele au arătat minus 1 grad Celsius la Botoșani, Iași, Vaslui.

