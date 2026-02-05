Prima pagină » Actualitate » Diana Dumitrescu, despre schimbarea religiei. ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă”

05 feb. 2026, 11:30, Actualitate
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit desspre schimbarea religiei.  ”Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă”, a afirmat aceasta.

În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu vorbea despre convertirea sa la religia penticostală.

Despre această trecere de la religia creștin-ortodoxă la cea penticostală a făcut actrița noi declarații la podcastul realizat de Ioana Ginghină.

De asemenea, vedeta a povestit și despre câteva dintre experiențele mai puțin plăcute pe care le-a avut în bisericile ortodoxe.

Diana Dumitrescu, despre schimbarea religiei. ”Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual”

”Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mă păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat Diana Dumitrescu, citată de revista Viva.

”Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează. Nu mă face mai bună. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău. Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus: „Ești mai tristă de când ți-au schimbat religia. Faci doar curat în casă”. Nu, fac curat în casă pentru că asta fac. N-are nicio treabă cu religia! (…) M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea. Am trei biserici ortodoxe în jurul casei și, la una, m-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: „Stai, părinte, ce faci? Dar de ce cu forța?”. Și nu m-am mai dus. În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri”, a mai spus vedeta.

