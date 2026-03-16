Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța

Liderul SOS, Diana Iovanovici Şoşoacă, s-a supărat rău pe românii din diaspora franceză, dar şi pe instituţiile României cu reprezentanţi în Franţa. Aceasta a mers la mormântul lui Constantin Brâncuși din Cimitirul Montaparnasse din Paris, unde a constatat că nu există nici măcar o cruce la căpătâiul marelui sculptor.

Şoşoacă a reacţionat vehement la adresa bisericilor româneşti din Franţa, dar şi la adresa comunităţii de români care nu a găsit de cuviinţă să monteze o cruce ortodoxă la căpătâiul personalităţilor româneşti, înhumate pe pământ francez.

„La Cimitirul Montparnasse din Paris, locul unde marele Constantin Brâncuși își doarme somnul de 69 de ani, dar au adus un omagiu si unor alți mari români care, deși au cucerit lumea, au murit cu dorul de țară în suflet, printre care: Constantin Brâncuși – geniul care a sculptat infinitul; Emil Cioran și Eugen Ionescu – mințile strălucite ale exilului românesc; Elisa Leonida Zamfirescu – prima femeie inginer din lume; Tristan Tzara – fondatorul dadaismului. Ulterior, vizita a continuat la Cimitirul Per Lachaise, unde George Enescu – cel mai mare muzician al neamului, isi doarme somnul de veci. Vizita la mormintele acestor coloși ai culturii noastre, la 69 de ani de la trecerea în neființă a lui Brâncuși, este un act de demnitate națională, dar si un prilejde constatare că marele nostru sculptor universal nu are cruce la mormânt, la fel Cioran și Tzara, ceea ce este inadmisibil și inacceptabil”, transmite SOS România.

RECOMANDAREA AUTORULUI: