Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan

Diana Șoșoacă a făcut show în Piața Victoriei, după miezul nopții. În jurul orei 01:00, președinta S.O.S. a dansat și a fredonat versurile unei melodii celebre, apoi a scandat „Jos Guvernul”. A încheiat scurta demonstrație din stradă cu o înjurătură adresată premierului Ilie Bolojan.

Diana Iovanovici Șoșoacă, în urmă cu câteva zile, a făcut un nou live, de data aceasta direct din stradă. Aflată în Piața Victoriei, în jurul orei 01:00, pe 18 martie, președinta partidului S.O.S. a răspuns mai multor întrebări adresate de utilizatori, precum și în fața criticilor care i-au fost aduse.

La un moment dat, președinta S.O.S. a lăsat telefonul unei alte persoane, cu scopul de a o filma. A început să danseze în mijlocul străzii și să fredoneze câteva dintre versurile celebrei melodii „Pump Up the Jam”, apoi a scandat de două ori „Jos Guvernul”. În final, i-a adresat premierului Ilie Bolojan o înjurătură.

„Și ca să mă pot încălzi, ia Bogdan, ia filmează tu. Hai, ține așa. Jos Guvernul, jos Guvernul. Hai, **** Bolo, **** Bolo”, a spus Diana Iovanovici Șoșoacă în filmarea care poate fi urmărită mai sus.

Scandal la Cimitirul Montaparnasse din Paris

Recent, Diana Iovanovici Şoşoacă a fost prezentă la mormântul lui Constantin Brâncuși din Cimitirul Montaparnasse din Paris. Liderul S.O.S. a constatat, la fața locului, că nu există nici măcar o cruce la căpătâiul marelui sculptor. Aceasta a avut o reacție vehementă la adresa bisericilor româneşti din Franţa. De asemenea, reacția a fost îndreptată și către comunitatea de cetățeni români din Franța. Vezi AICI imaginile.

„La Cimitirul Montparnasse din Paris, locul unde marele Constantin Brâncuși își doarme somnul de 69 de ani, dar au adus un omagiu si unor alți mari români care, deși au cucerit lumea, au murit cu dorul de țară în suflet, printre care: Constantin Brâncuși – geniul care a sculptat infinitul; Emil Cioran și Eugen Ionescu – mințile strălucite ale exilului românesc; Elisa Leonida Zamfirescu – prima femeie inginer din lume; Tristan Tzara – fondatorul dadaismului.

Ulterior, vizita a continuat la Cimitirul Per Lachaise, unde George Enescu – cel mai mare muzician al neamului, isi doarme somnul de veci. Vizita la mormintele acestor coloși ai culturii noastre, la 69 de ani de la trecerea în neființă a lui Brâncuși, este un act de demnitate națională, dar si un prilejde constatare că marele nostru sculptor universal nu are cruce la mormânt, la fel Cioran și Tzara, ceea ce este inadmisibil și inacceptabil”, transmite SOS România.

Sursă foto & video: Facebook Diana Iovanovici Șoșoacă – Oficial