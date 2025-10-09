Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene

Președinta SOS România nu iartă și nu uită, nici măcar în zi de aniversare pentru șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cu ocazia zilei de naștere a acesteia din urmă, Diana Șoșoacă a dorit să-i transmită un mesaj și o fotografie sugestive.

Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen, în ultimul montaj video postat pe pagina sa de facebook, cu ajutorul unor icoane. Președinta Comisiei Europene, pe care Șoșoacă a acuzat-o în repetate rânduri de genocid, încă din timpul pandemiei de Covid, este demonizată, alături de un mesaj sugestiv.

„Doamnă von der Leyen, funcția pe care o ocupați ar fi trebuit să vă facă un model de demnitate, nu un exemplu de corupție și dispreț față de popoarele Europei. Ați trădat valorile pe care pretindeți că le apărați. În loc să fiți o inspirație pentru copii și pentru generațiile viitoare, ați devenit simbolul minciunii politice, corupției și al abuzului de putere. Vă doresc să trăiți suficient de mult încât să înțelegeți cât rău ați făcut, dar să și plătiți pentru ce ați făcut. Istoria nu uită și nu iartă pe nimeni.”

În trecut, europarlamentarului Diana Șoșoacă a fost evacuată din Parlamentul European pentru scandalul iscat, iar acum i se cere ridicarea imunității parlamentare de către Parchetul General al României, din cauza acuzațiilor care i se aduc pentru cele 11 infracțiuni pentru care este cercetată:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal , prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe , prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia , prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal, după cum a trasnmis Parchetul General, într-un comunicat.

