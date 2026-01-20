Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă s-a supărat pe Maria Zaharova și a protestat la Ambasada Rusiei. “Epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus”

Luiza Dobrescu
20 ian. 2026, 12:50, Actualitate
Lidera SOS, Diana Şoşoacă, cunoscută pentru convingerile sale pro-ruse, revine cu o poziţie nouă la adresa Federaţiei Ruse în urma declaraţiilor purtătorului de cuvânt al guvernului de la Kremlin, Maria Zaharova, despre originile comune dintre români şi moldoveni. 

Aceasta transmite o scrisoare de protest adresată Ambasadei Federației Ruse în România,  Excelenței Sale, Ambasadorul Federației Ruse la București, cu subiectul „Protest oficial față de declarațiile purtătoarei de cuvânt a MAE al Federației Ruse, Maria Zaharova, referitoare la Republica Moldova și România”.

„Domnule Ambasador,

Subsemnata, Diana Iovanovici-Șoșoacă, Av. Europarlamentar și președinte al Partidului S.O.S. România, transmit prezenta scrisoare oficială ca reacție fermă și categorică la declarațiile publice formulate la 15 ianuarie 2026 de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, doamna Maria Zaharova, declarații care reprezintă un atac direct la adresa identității naționale românești și a adevărului istoric.

Considerăm inacceptabil modul în care reprezentanta MAE rus își permite să conteste dreptul poporului din Republica Moldova de a-și afirma liber identitatea, limba și orientarea politică. Singura țară care poate contesta acest drept este România, pentru că Republica Moldova nu există din punct de vedere juridic.

Sau există doar în baza Tratatului Ribbentrop-Molotov. Republica Moldova aparține de jure statului român, deci este o problemă a STATULUI ROMÂN, nu a Moldovei. Iar statul român este cel care trebuie să o rezolve.

Faptul că o parte a țării se află în altă parte, nu schimbă statutul de „proprietar” al „păgubitului” și de „infractor” al „jefuitorului”. Iar afirmațiile potrivit cărora limba română ar fi o „denumire impusă”, iar moldovenii ar reprezenta un popor diferit de cel român, constituie o manipulare grosolană și o sfidare a realităților istorice”, scrie Şoşoacă.

Prin urmare, mesajul adresat Mariei Zaharova, de lidera SOS, este acela că: „Moldova este România, iar moldovenii sunt români”.

Spre finalul epistolei, Şoşoacă mai pune în vedere Rusiei că „astfel de derapaje diplomatice nu aduc niciun serviciu păcii, stabilității sau relațiilor dintre popoare. Dimpotrivă, ele adâncesc neîncrederea și tensiunile”.

„În acest context, vă solicităm oficial să transmiteți Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse protestul nostru ferm și să recomandați încetarea imediată a acestui tip de retorică agresivă la adresa poporului român.

România dorește pace, dialog și cooperare, dar nu va accepta niciodată să-i fie negate istoria, identitatea și „”drepturile naționale. Respectul trebuie să fie reciproc. În caz contrar, asemenea declarații nu fac decât să demonstreze că problema nu este în România, nici în Republica Moldova, ci în incapacitatea unor reprezentanți ai Federației Ruse de a înțelege că epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus.”

