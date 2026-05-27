Ilie Bolojan şi-a pus în cap şi lucrătorii de la Poşta Română. Potrivit sindicatului companiei de stat, pe următoarea ordine de zi a Adunării Generale a Acţionarilor se află câteva aspecte care „pot schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public.”

Aspectele la care face referire sindicatul sunt: „aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, radierea sau desființarea unor puncte de lucru, desființarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv și transferul unor competențe esențiale privind organizarea companiei”.

„Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România avertizează: un Guvern interimar nu poate gira, pe ascuns și fără consultarea salariaților, schimbarea strategică a Poștei Române Poșta Română nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis. Este o companie națională de interes public, cu rol esențial pentru milioane de cetățeni și pentru mii de salariați. Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România solicită Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., să nu voteze în Adunarea Generală a Acționarilor proiectele cu impact strategic asupra companiei, salariaților, rețelei poștale și serviciului universal”, transmit sindicaliştii.

Lucrătorii din cadrul Poştei Române avertizează asupra efectelor unor asemenea măsuri care „nu pot fi tratate ca formalități administrative”.

„Într-un moment politic excepțional, în care România este condusă de un Guvern interimar, demis de Parlament, reprezentantul statului în A.G.A. nu poate exprima un vot favorabil asupra unor măsuri care nu reprezintă simple acte de administrare curentă, ci decizii structurale, economice, patrimoniale și sociale majore. Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. sunt înscrise proiecte care vizează aprobarea bugetului pentru anul 2026, aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, radierea sau desființarea unor puncte de lucru, desființarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv și transferul unor competențe esențiale privind organizarea companiei. Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalități administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, rețeaua poștală națională, accesul populației la servicii poștale, obligațiile de serviciu universal și identitatea juridică a Poștei Române”.

Sindicatul atrage atenția că schimbarea obiectului principal de activitate al Poștei Române din activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal către activități de intermedieri financiare nu poate fi prezentată ca o simplă actualizare de cod CAEN.

O asemenea modificare poate schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public.

„Poșta Română nu este o societate comercială oarecare. Este o infrastructură publică națională. Este prezentă în comunități urbane și rurale, deservește cetățeni vulnerabili, pensionari, instituții, salariați, companii și comunități întregi. Consultarea salariaților nu este o opțiune. Este o obligație legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot. În mod special, Sindicatul atrage atenția asupra faptului că, în perioada interimatului, Guvernul și autoritățile care acționează în numele acestuia trebuie să se limiteze la administrarea treburilor publice”.

Lucrătorii din cadrul Poştei Române solicită, pe lângă alte aspecte, Ministerului Economiei și reprezentantului statului în A.G.A. să nu voteze favorabil aceste proiecte și să dispună amânarea lor până la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: publicarea integrală a documentelor, prezentarea analizelor de impact, clarificarea mandatului reprezentantului statului, consultarea reală a organizației sindicale și constituirea unui Guvern cu puteri depline.

