Prima pagină » Actualitate » Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”

Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”

Luiza Dobrescu
Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan şi-a pus în cap şi lucrătorii de la Poşta Română. Potrivit sindicatului companiei de stat, pe următoarea ordine de zi a Adunării Generale a Acţionarilor se află câteva aspecte care „pot schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public.”

Aspectele la care face referire sindicatul sunt: „aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, radierea sau desființarea unor puncte de lucru, desființarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv și transferul unor competențe esențiale privind organizarea companiei”.

„Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România avertizează: un Guvern interimar nu poate gira, pe ascuns și fără consultarea salariaților, schimbarea strategică a Poștei Române

Poșta Română nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis. Este o companie națională de interes public, cu rol esențial pentru milioane de cetățeni și pentru mii de salariați.

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România solicită Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., să nu voteze în Adunarea Generală a Acționarilor proiectele cu impact strategic asupra companiei, salariaților, rețelei poștale și serviciului universal”, transmit sindicaliştii.

Lucrătorii din cadrul Poştei Române avertizează asupra efectelor unor asemenea măsuri care „nu pot fi tratate ca formalități administrative”.

„Într-un moment politic excepțional, în care România este condusă de un Guvern interimar, demis de Parlament, reprezentantul statului în A.G.A. nu poate exprima un vot favorabil asupra unor măsuri care nu reprezintă simple acte de administrare curentă, ci decizii structurale, economice, patrimoniale și sociale majore.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. sunt înscrise proiecte care vizează aprobarea bugetului pentru anul 2026, aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, radierea sau desființarea unor puncte de lucru, desființarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv și transferul unor competențe esențiale privind organizarea companiei.

Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalități administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, rețeaua poștală națională, accesul populației la servicii poștale, obligațiile de serviciu universal și identitatea juridică a Poștei Române”.

Sindicatul atrage atenția că schimbarea obiectului principal de activitate al Poștei Române din activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal către activități de intermedieri financiare nu poate fi prezentată ca o simplă actualizare de cod CAEN.

O asemenea modificare poate schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public.

„Poșta Română nu este o societate comercială oarecare. Este o infrastructură publică națională. Este prezentă în comunități urbane și rurale, deservește cetățeni vulnerabili, pensionari, instituții, salariați, companii și comunități întregi.

Consultarea salariaților nu este o opțiune. Este o obligație legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot.

În mod special, Sindicatul atrage atenția asupra faptului că, în perioada interimatului, Guvernul și autoritățile care acționează în numele acestuia trebuie să se limiteze la administrarea treburilor publice”.

Lucrătorii din cadrul Poştei Române solicită, pe lângă alte aspecte, Ministerului Economiei și reprezentantului statului în A.G.A. să nu voteze favorabil aceste proiecte și să dispună amânarea lor până la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: publicarea integrală a documentelor, prezentarea analizelor de impact, clarificarea mandatului reprezentantului statului, consultarea reală a organizației sindicale și constituirea unui Guvern cu puteri depline.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de cele două partide și câte semnături s-au strâns

Poșta Română nu mai vrea să ducă pensiile: ”Ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru distribuirea de pensii”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
INEDIT Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante
15:54
Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante
FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
15:06
Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
NEWS ALERT Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
16:33
Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
PREVIZIUNI Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
15:58
Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
STATISTICĂ România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat
15:45
România, în topul țărilor în care europenii lucrează cele mai multe ore săptămânal. Ce arată datele Eurostat
EXCLUSIV Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
15:39
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
TENSIUNI POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
15:25
POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7

Cele mai noi

Trimite acest link pe