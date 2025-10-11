Prima pagină » Actualitate » Din ce cauză a murit Marinela Chelaru. La ce nu a renunțat actrița, în ciuda faptului că suferise patru accidente vasculare

Din ce cauză a murit Marinela Chelaru. La ce nu a renunțat actrița, în ciuda faptului că suferise patru accidente vasculare

11 oct. 2025, 15:15, Actualitate
Din ce cauză a murit Marinela Chelaru. La ce nu a renunțat actrița, în ciuda faptului că suferise patru accidente vasculare
Galerie Foto 4

Marinela Chelaru a murit sâmbătă la vârsta de 66 de ani. În ultima perioadă, stare ei de sănătate era foarte precare, mai ales că suferise 4 accidente vasculare. Cu toate acestea, actrița nu ar fi ținut regimul prescris de medici.

Regretata actriță Marinela Chelaru ar fi continuat să consuma alimentele ei preferate, și chiar și sare, în ciuda avertismentelor medicilor, notează Cancan.

Mai mult, protagonista grupului de comedie „Vouă” nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Regretata actriță era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri interzise în cadrul dietei pe care ar fi trebuit să o țină.

Marinela Chelaru

Artista a murit cu această DURERE în suflet

Actrița, care a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani, a plecat dintre noi cu un mare regret în suflet. Artista avea mari probleme de sănătate și a avut nu mai puțin de patru accidente vasculare.

Marinela Chelaru a murit cu marele regret că nu a avut copii.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declara Marinela Chelaru într-un pentru CANCAN.RO.

Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani

Marinela Chelaru a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de o apropiată a actriței, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea. A vorbit mereu deschis despre obstacolele pe care le-a avut de înfruntat, inclusiv despre regretul care a măcinat-o.

Citește și

ALERTĂ Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani
16:08
Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani
ANUNȚ Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani
15:42
Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani
Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru
15:24
Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru
ULTIMA ORĂ Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile
15:08
Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile
VIDEO Ministrul Energiei critică ELECTRICA după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: Cineva va fi responsabil
15:05
Ministrul Energiei critică ELECTRICA după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: Cineva va fi responsabil
TURISM O regiune din România, printre cele mai frumoase destinații de TOAMNĂ din lume. Străinii care vin aici apreciază „misticul zonei”
14:57
O regiune din România, printre cele mai frumoase destinații de TOAMNĂ din lume. Străinii care vin aici apreciază „misticul zonei”
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Click
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Aurul crește literalmente pe brazii din Laponia
EXTERNE Viktor Orban nu știe de glumă. Liderul maghiar strânge semnături pentru a frâna mega-campania de înarmare decisă la Bruxelles
16:31
Viktor Orban nu știe de glumă. Liderul maghiar strânge semnături pentru a frâna mega-campania de înarmare decisă la Bruxelles
EXTERNE Rafinărie din RUSIA, la 1.400 de kilometri în spatele frontului, atacată de dronele Ucrainei
16:17
Rafinărie din RUSIA, la 1.400 de kilometri în spatele frontului, atacată de dronele Ucrainei
POLITICĂ Ludovic Orban, împărțit între laudă și critică la adresa lui Nicușor Dan: E adevărat că ia decizii mai încet / Procesează cu extrem de multă atenție
15:31
Ludovic Orban, împărțit între laudă și critică la adresa lui Nicușor Dan: E adevărat că ia decizii mai încet / Procesează cu extrem de multă atenție
POLITICĂ Ministrul Energiei anunță când vor începe primele extracții de gaze din Proiectul Neptun Deep. Miza de 4 miliarde de euro
15:28
Ministrul Energiei anunță când vor începe primele extracții de gaze din Proiectul Neptun Deep. Miza de 4 miliarde de euro
ECONOMIE Capitala a trecut examenul Fitch Ratings. Ratingul de țară apropiat de junk îi scade punctajul Bucureștiului
15:05
Capitala a trecut examenul Fitch Ratings. Ratingul de țară apropiat de junk îi scade punctajul Bucureștiului
Sari la bara de unelte