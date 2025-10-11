Marinela Chelaru a murit sâmbătă la vârsta de 66 de ani. În ultima perioadă, stare ei de sănătate era foarte precare, mai ales că suferise 4 accidente vasculare. Cu toate acestea, actrița nu ar fi ținut regimul prescris de medici.

Regretata actriță Marinela Chelaru ar fi continuat să consuma alimentele ei preferate, și chiar și sare, în ciuda avertismentelor medicilor, notează Cancan.

Mai mult, protagonista grupului de comedie „Vouă” nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Regretata actriță era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri interzise în cadrul dietei pe care ar fi trebuit să o țină.

Artista a murit cu această DURERE în suflet

Actrița, care a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani, a plecat dintre noi cu un mare regret în suflet. Artista avea mari probleme de sănătate și a avut nu mai puțin de patru accidente vasculare.

Marinela Chelaru a murit cu marele regret că nu a avut copii.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declara Marinela Chelaru într-un pentru CANCAN.RO.

Marinela Chelaru a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de o apropiată a actriței, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea. A vorbit mereu deschis despre obstacolele pe care le-a avut de înfruntat, inclusiv despre regretul care a măcinat-o.