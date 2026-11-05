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Tentativă de răpire a unui copil, la Caracal, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Ce au înregistrat camerele de supraveghere și cum au reacționat autoritățile

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Un posibil caz de tentativă de răpire a unui copil a fost semnalat în Caracal, în urmă cu trei zile, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Trei bărbați aflați într-o dubă ar fi încercat să ia minorul de pe stradă. Incidentul a alertat atât comunitatea, cât și autoritățile. Camerele de supraveghere au înregistrat activitate în zonă, putând fi observată o dubă roșie în timp ce „patrula” strada.

Primăria Caracal a verificat informațiile apărute public. Viceprimarul cu atribuții de primar, Laurențiu Pătran, a discutat direct cu familia copilului. Viceprimarul a reafirmat că siguranța cetățenilor este o prioritate și a cerut autorităților să verifice cazul și să stabilească exact ce s-a întâmplat.

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„În urmă cu 3 zile, în municipiul nostru, a avut loc un incident în care siguranța unui copil pare că a fost pusă în pericol. Am aflat despre această situație din mediul online și am luat imediat legătura cu familia copilului pentru a afla mai multe detalii și pentru a mă asigura că acesta este în afara oricărui pericol.

În urma discuțiilor cu familia, am contactat conducerea IPJ Olt și a Poliției Municipiului Caracal, solicitând ca situația să fie tratată cu maximă responsabilitate. Am primit asigurări că instituțiile abilitate au demarat procedurile legale încă de la momentul sesizării și că sunt întreprinse toate demersurile necesare pentru clarificarea împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul”, a declarat Laurențiu Pătran, viceprimarul cu atribuții de primar al Caracalului.

De altfel, Primăria Caracal a investit în extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței publice și sprijinirea anchetatorilor. Viceprimarul Laurențiu Pătran a anunțat că investițiile vor continua.

„În ultimii ani, Primăria Caracal a investit în dezvoltarea sistemului de supraveghere video al municipiului, tocmai pentru a contribui la creșterea siguranței în spațiul public și pentru a sprijini activitatea autorităților. Vom continua să susținem toate măsurile care contribuie la protejarea comunității noastre.

Caracalul nostru, așa cum îl cunoaștem toți cei care locuim în el, trebuie să fie orașul în care copiii și familiile noastre să fie în siguranță. În calitate de viceprimar cu atribuții de primar, dar și de membru al acestei comunități, consider că siguranța cetățenilor din Caracal este nu doar o responsabilitate administrativă, ci și o obligație morală, motiv pentru care voi continua să mă implic, în limitele legii, pentru prevenirea oricărei situații care ar putea pune în pericol liniștea și siguranța concetățenilor mei”, a mai spus viceprimarul, arată Gazeta Nouă.

Copil abordat de 3 necunoscuți care i-au propus să îl ducă din Caracal la Craiova

În urma incidentului, IPJ Olt a transmis un comunicat. A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal, după incidentul din Caracal. Un copil de 11 ani ar fi fost abordat de ocupanții unei mașini, care i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. Polițiștii au identificat autoturismul și persoanele implicate.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, referitoare la o situație în care un minor ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, pe o stradă din municipiul Caracal, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele:

La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 11 ani, în timp ce se afla pe strada Craiovei din municipiul Caracal, ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte în municipiul Craiova.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt, fiind identificate atât autoturismul în cauză, cât și persoanele care se aflau în acesta.

În urma activităților desfășurate și a analizării imaginilor video puse la dispoziția polițiștilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale.

Precizăm că polițiștii tratează cu maximă seriozitate orice sesizare care vizează siguranța minorilor, iar verificările sunt efectuate cu respectarea tuturor dispozițiilor legale“, transmite IPJ Olt.

Cazul Caracal

Gheorghe Dincă ispășește o pedeapsă de 30 de ani de închisoare la Penitenciarul Craiova, pentru violarea și uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu. Cazul Caracal a provocat un val de revoltă publică, mai ales după apariția înregistrării apelului Alexandrei la 112.

Gheorghe Dincă locuia pe aceeași stradă unde a avut loc incidentul relatat mai sus. Casa se află în cartierul Bold din Caracal, pe strada Craiovei, la numărul 169, chiar pe drumul principal E70. Vezi AICI cum arăta casa, în 2021.

Sursă foto & video: Facebook/Laurențiu Pătran

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