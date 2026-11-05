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300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
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Se dau 300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Iată cine se încadrează.

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Pensionarii din România vor primi de Crăciun a doua tranșă a ajutorului de la Guvern. Sărbătorile de iarnă vin cu un sprijin în plus pentru pensionarii care au venituri mici. Ei vor primi de Crăciun a doua tranșă a ajutorului oferit de Guvern, după tranșa acordată de Paște. Cel mai probabil, banii vor ajunge, odată cu pensia din decembrie și vor putea fi folosiți pentru cumpărăturile de sărbători.

Mai mult, unii pensionari pot beneficia și de ajutoare oferite de primării sau de consiliile județene. Este vorba despre acele tichete sociale ori vouchere pentru alimente, iar, în anumite localități, pentru medicamente. Sumele și condițiile de acordare diferă de la un program la altul, potrivit Newsweek.

Cum spuuneam, ajutorul acordat de Guvern va ajunge din nou la pensionarii cu venituri mici cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar valoarea celei de a doua tranșe diferă în funcție de veniturile lunare ale beneficiarilor.

Spre exemplu, suma de 300 de lei în plus va fi acordată pentru pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

Ce alte ajutoare pot să primească pensionarii pentru sărbători

În afară de sprijinul oferit de Guvern, pensionarii mai pot beneficia de ajutoare acordate de primării sau de consiliile județene, dacă îndeplinesc condițiile acelor programe.

Ca să poată afla dacă în localitatea lor se acordă un astfel de sprijin, pensionarii trebuie să se informeze la primăria de care aparțin. Acolo, ei pot afla cine are dreptul la ajutor, ce documente sunt necesare și până când pot fi depuse cererile.

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